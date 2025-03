Ni ànima ni futbol

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

❘ santa eulària des riu ❘ El Lleida segueix immers en una espiral autodestructiva en la qual no troba ni el caràcter ni el futbol i va sumar ahir un insuls empat a zero al camp de la Penya Esportiva, equip que ocupa posicions de descens directe, que fins i tot va semblar molt premi per als blaus. Els d’Iñigo Idiakez amb prou feines van arribar a la porteria rival i a sobre, al segon temps, van haver d’agrair les parades d’Iñaki per sumar el setzè empat del curs, que deixa els lleidatà novens, amb 40 punts, a cinc de la zona de play-off, que marca l’Espanyol B.

Durant el primer temps no es va registrar cap ocasió de perill. Els locals intentaven arribar amb timidesa a l’àrea, però és que el Lleida ni això. De fet, sent generosos, l’únic tir a porteria dels lleidatans a la primera part va ser un llançament directe de córner d’Adri Gené en el minut 40, que va acabar a les mans del porter Picón mentre agafava direcció a porteria.

El segon temps prometia més dinamisme per part dels dos equips, però només va ser la Penya Esportiva qui hi va posar una marxa més. De fet, en la primera jugada després del descans, els illencs van estar a punt de marcar. Operé va calcular malament per rebutjar una pilota que arribava botant i la va deixar al punta Larry, que amb tota la porteria per a ell va disparar a les cames d’un Operé que passava per allà després de passar-se de frenada. Aquesta jugada, la primera de moltes arribades locals, sempre venien precedides per un error individual d’un jugador del Lleida. El segon ensurt va arribar en el minut 54 després d’una badada de marcatge en què l’extrem Dopi es va trobar sol davant d’Iñaki, però el seu tret creuat va ser repel·lit amb les cames pel porter navarrès.

El Lleida no trobava la inspiració en atac. Els avisos rivals no van despertar l’equip, tampoc els canvis ofensius de Dylan i Unax, que perseguien pilotes sense èxit en un duel en què Unai estava sancionat i a més els errors individuals continuaven penalitzant. En el 67, Mario va errar en un control a la frontal de l’àrea pròpia i li va arribar la pilota a Larry dins de l’àrea. El davanter no va encertar en el tret però el seu rebot el va recollir Salinas, que a la primera pilota que tocava i amb tota la porteria per a ell va enviar el tret al pal.

En els últims vint minuts, davant de l’apatia ofensiva del Lleida, els locals van començar a buscar un gol que els ajudés a sortir del pou del descens. Això va provocar que els últims minuts fossin de resistència lleidatana davant del monopoli ofensiu rival. Abans del minut 90, Fran Pérez va registrar l’únic tir a porteria amb cara i ulls per als lleidatans. El madrileny va rebre a la frontal però va disparar ras sense complicacions per a Picón. Abans del xiulet final, Iñaki va tornar a salvar els seus arran d’un altre eror de marcatge que va deixar Fraile sol davant del porter. Però el porter va tornar a treure el peu a baix per salvar un punt en un partit en el qual les sensacions van ser encara molt pitjors que el resultat.

❘ santa eulària des riu ❘ L’entrenador, Iñigo Idiakez, va destacar que “l’equip ha fet malament moltes coses” i va reconèixer fins i tot que “sort hem tingut de les parades de l’Iñaki perquè m’he adonat que d’avui no m’ha agradat res”, va explicar.

El tècnic va dir que “l’equip no entrena per jugar aquest tipus de partits, la veritat és que hem entrenat bé durant la setmana, però ha arribat el partit i no ens ha sortit res”.

L’entrenador basc va deixar clar que “hem generat poc i hem regalat molt, aquest és el resum del partit”.

Idiakez va voler parlar sobre el vent, present durant el matx. “Està clar que ha influït en el joc, a la primera part el teníem a favor i no hem sabut generar”, va destacar.

L’entrenador va acabar dient que “tant el cos tècnic com els jugadors hem de fer un clic per intentar canviar el rumb de l’equip en les sis jornades restants”.

L’home del duel d’ahir, Iñaki Álvarez, va destacar que “la realitat és que els porters haurien de veure’s al menys possible” i va afegir que “si un porter destaca és perquè la defensa ha fet malament les coses”.

“Crec que des del vestidor hem de donar una empenta perquè sembla que estem bloquejats”, va destacar en aquest sentit l’arquer, visiblement afectat per la situació.

Finalment, Neyder Lozano va explicar que “toca ser autocrítics” i va demanar que “cada un es miri a ell mateix i pensi a revertir aquesta situació”.