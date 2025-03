El Robles obté la salvació amb la derrota del Granada

L’equip lleidatà seguirà un any més a la Lliga Femenina 2. - JAVI ENJUANES

El Robles Lleida seguirà sent equip de Lliga Femenina 2. Les de Petrus van conèixer la notícia de la salvació ahir, després que el Granada Más Baloncesto caigués a casa contra el Viladecans (54-67). D’aquesta manera, les lleidatanes, que van guanyar el seu partit davant del Terralfàs (62-61) dissabte, certifiquen la salvació a falta de 4 jornades per concloure la competició de lliga gràcies a l’average amb les andaluses. Ara per ara, el Robles és novè amb un balanç de 10 victòries i 12 derrotes, que li asseguren matemàticament la permanència.