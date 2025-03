Una estrella en potència

Publicat per MARTÍN SLAFER/M.P.P. Creat: Actualitzat:

Tot futbolista somia a ser entrenat per un dels seus ídols. En el cas del davanter Omar Janneh Susso (Lleida, 23-8-2006), això és una realitat des que va arribar a l’Atlètic de Madrid el 2022, quan es va incorporar a l’equip juvenil, dirigit per Fernando Torres, un dels seus ídols de la infància i que aquesta campanya, com a tècnic del filial, l’ha inclòs en la dinàmica de l’Atlètic B, a Primera RFEF, malgrat ser juvenil. Les seues bones actuacions li han permès entrenar puntualment al primer equip, a banda d’assegurar-li un contracte com a jugador blanc-i-vermell fins al 2028. Janneh va començar en el futbol a l’Atlètic Segre i amb 12 anys es va incorporar a l’Espanyol. Allà va jugar tres temporades i, després d’un breu pas pel Granada, va recalar a l’Atlètic. Coincidint amb la seua arribada a l’equip matalasser, va començar a entrar en els plans de les categories inferiors de la selecció espanyola. Després de passar per la sub-17 i la sub-18, on va coincidir amb internacionals absoluts com Lamine Yamal i Cubarsí, ara mateix és una peça important a la sub-19, amb 4 gols en nou internacionalitats. De fet, ha estat titular en els dos encontres classificatoris per a l’Europeu de l’actual aturada, davant de França i Itàlia, i avui ha de jugar contra Letònia (15.00), demostrant la confiança que l’RFEF ha dipositat en ell després que Gàmbia s’hagi interessat per la seua situació per poder ser internacional amb el país africà a causa dels seus orígens. La seua germana gran, Maria Janneh, va destacar en declaracions a SEGRE que “estem orgullosos d’ell, quan vol alguna cosa ho aconsegueix i penso que pot arribar on es proposi”. Aquesta temporada porta tres gols a Primera RFEF, on ha disputat 21 partits –10 com a titular–, als quals se sumen sis gols en vuit encontres a la Youth League.

Quatre lleidatans més es fan un nom en equips de Primera RFEF

A banda de Janneh, hi ha quatre joves lleidatans més que disputen minuts en diferents equips de Primera RFEF: Ianis Tarba, Jan Encuentra, Cristian David Perea i Raúl García-Alejo. Els tres primers han debutat en els filials del Celta, el Betis i el Reial Madrid, respectivament, mentre que García-Alejo, un porter nascut a la Seu d’Urgell i de 22 anys, es va desvincular del Betis aquest estiu després de cinc anys al planter i va firmar per l’Atlètic Sanluqueño, on ha jugat tres encontres. Qui segueix al Betis és Jan Encuentra (Lleida, 2006), que encara en edat juvenil ha disputat cinc partits al filial bètic com a lateral. Un cas similar és el de Ianis Tarba (Mollerussa, 2006), extrem que milita al juvenil del Celta i va debutar amb el filial fa dos setmanes. A més, pels seus orígens, acumula vuit internacionalitats amb la selecció de Romania sub-19. En el cas del pivot Cristian David Perea (Lleida, 2005), juga al Reial Madrid C, a Segona RFEF, després d’acabar la seua etapa juvenil, però ha tingut minuts en quatre partits amb el filial.