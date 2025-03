Farré voreja el podi en el retorn al Mundial indoor

Set anys després, Arnau Farré va tornar a prendre part en una prova del Campionat del Món indoor de trial. Va ser aquest dissabte al Parc des Expositions de Caors, a França, en la penúltima cita de l’X-Trial en la qual Toni Bou va conquerir, gràcies al seu segon lloc, el seu trenta-setè títol de campió del món, el dinovè sota sostre.

El pilot de Vilanova de Segrià, que va competir gràcies a una invitació del promotor de la prova, no prenia part en una cita del Mundial indoor des de la de Barcelona el 2018, en la qual va patir una greu lesió de genoll que va truncar la seua progressió. “Em feia molt de respecte perquè des que em vaig lesionar el 2018 no havia tornat a córrer el Mundial indoor. Llavors va ser un moment dur i a l’inici va ser complicat, perquè vulguis o no ho tenia al cap, però una vegada va començar em vaig oblidar de tot, vaig donar el màxim i tot va anar molt bé, perquè entrar a la final amb els millors del món és tot un èxit que no m’esperava. Ho hauria firmat abans de començar”, va reconèixer el lleidatà, que es va quedar a les portes del podi. Farré va firmar el cinquè lloc en la Q1, on els tres favorits, Toni Bou, Jaime Busto i Gabriel Marcelli, van aconseguir el pas directe. Va haver d’afrontar la Q2 a la recerca de l’últim bitllet de finalista, que va aconseguir al marcar el millor temps dels cinc competidors. A la final va acabar quart, amb Busto com a gran vencedor. “Estic súper content, sobretot perquè m’he pogut treure l’espina que tenia clavada”, va assegurar el de Vilanova de Segrià, que pràcticament no s’havia entrenat. “Portava molt de temps sense preparar zones d’indoor, només aquest últim mes m’he dedicat més a arribar amb opcions a la prova, però tot ha sortit perfecte”, va declarar.