Els lleidatans Jiménez i Paz guanyen a Portugal

Les coses no han pogut començar millor en el salt de categoria a Rally3 per al pilot d’Alcarràs Jesús Jiménez, i el seu copilot Nacho Paz, de Solsona, que l’any passat es van alçar amb el títol del Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra-Ral·licar en l’apartat de dos rodes motrius Rally4. En el Ral·li Casinos do Algarve disputat el cap de setmana passat, el Ford Fiesta Rally3 Evo de l’equip PCR Sport pilotat per Jiménez i Paz a les notes es va adjudicar el triomf dins de la categoria Past Rally3 Trophy Iberia. En aquesta prova, tot i que en la categoria superior, corrien mundialistes com el càntabre Dani Sordo i el britànic Kris Meeke, la qual cosa dona idea del gran nivell de participació.

“Ha estat increïble. Teníem rivals internacionals de gran qualitat a la nostra categoria com el turc Kerem Kazaz i el britànic Tom Williams, amb els quals hem mantingut un gran duel a pocs segons d’ells. Divendres ens vam col·locar tercers darrere seu i dissabte, després de sortir el turc del recorregut, vam anar retallant diferències al britànic per acabar guanyant i, sobretot, demostrant que som competitius en aquesta categoria en la qual hem debutat, va explicar Jesús Jiménez.

Prèviament a la prova portuguesa, al Ral·li de Càceres, Jiménez i Paz van firmar una gran actuació, aconseguint la setena posició en la general i primers de la seua categoria. “La prova de Càceres no puntuava però ens servia de test per provar el cotxe i saber com estàvem per anar a Portugal i va anar tan bé que fins i tot vam deixar enrere diversos vehicles de Rally2”, va comentar Jiménez. La pròxima cita serà el Ral·li Serras de Fafe, també a Portugal.

El premi final per al guanyador a l’acabar les sis proves del campionat serà córrer un ral·li amb un Ford Fiesta Rally2 preparat per la firma asturiana Past-Racing. Jesús Jiménez i Nacho Paz corren amb l’equip PCR Sport, amb seu a la localitat barcelonina de la Torre d’Oristà. Compten com a entitats col·laboradores amb l’escola d’automoció lleidatana CTI, Desguaces Gualda, Edorteam i Almiramar.