BÀSQUET
L'Andorra només facilita 60 entrades per als seguidors de l’Hiopos Lleida
El club andorrà ha decidit que l'important partit del diumenge sigui Dia del Soci, de forma que regala dos entrades a cada soci i ja no queden entrades a la venda
La capacitat de mobilització que està demostrant l’Hiopos Lleida suposa “un orgull”, explica el president, Albert Aliaga
L’Hiopos Lleida només podrà comptar amb el suport de 60 seguidors lleidatans a les grades, durant l’important partit a la pista de l’Andorra, que podria significar, en cas de victòria, la permanència a l’ACB per a l’equip que entrena Gerard Encuentra. “Tan sols tenim 60 entrades”, admetia ahir el president del club lleidatà, Albert Aliaga. “L’Andorra ha decidit que aquest partit sigui Dia del Soci, de forma que regala dos entrades a cada soci i ja no queden entrades a la venda. Està tot venut”, afegia. “Durant tot el dia ens estan dient aficionats preguntant per entrades i els que han intentat comprar directament ens diuen que està tot esgotat”, va detallar.
“Tantes entrades com hauríem tingut les hauríem venut”, destaquen fonts del Nucli Bordeus, que acompanya l’equip en tots els partits. “Tenim un formulari perquè la gent demani les entrades i ja estan totes distribuïdes, la qual cosa s’ha fet per rigorós ordre de sol·licitud”, indiquen des del grup d’animació, que només podran contractar un autobús, quan a Badalona va omplir quatre vehicles. “Hi ha també una llista d’espera, per si durant la setmana hi ha alguna baixa, però sí que sap greu que tinguem aquestes limitacions”. El preu de l’entrada i el desplaçament és de 40 euros per als socis de Nucli Bordeus i 45 per al públic en general.
Aquesta capacitat de mobilització que està demostrant l’Hiopos Lleida suposa “un orgull”, explicava Aliaga. “No només el Barris Nord és una festa en cada partit. També en els desplaçaments l’afició lleidatana es fa notar i molts clubs ens feliciten”. Aliaga també considera “un èxit” que la permanència estigui tan a prop, quan falten encara sis jornades –set partits per als lleidatans, que tenen pendent el duel davant del Gran Canària.
“L’objectiu sempre ha estat la salvació, per la qual cosa el fet que la tinguem tan a prop a aquestes altures de la competició només pot considerar-se un èxit”, afegeix. L’Hiopos, encara que no té un calendari fàcil, certificaria la permanència amb dos victòries o fins i tot amb una, ja que Corunya i Granada tenen quatre triomfs menys que els lleidatans.