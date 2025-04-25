Àlex Márquez cau dos vegades, s’aixeca i marca un nou rècord a Jerez
El seu germà Marc finalitza els entrenaments en la quarta posició
El lleidatà Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) va caure per segona vegada en la primera jornada del Gran Premi Estrella Galícia 0'0 d’Espanya de MotoGP, però va ressorgir a la pràctica oficial per aconseguir el millor temps i un nou rècord absolut al circuit 'Angel Nieto' de Jerez de la Frontera.
El petit dels germans Márquez va establir un nou rècord de MotoGP en rodar en 1:36.025, amb el qual batia per 34 mil·lèsimes de segon l’anterior rècord, en poder de l’italià Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), 1:35.991.
Va començar aviat l’activitat en la categoria reina del mundial de motociclisme ja que al cap de pocs minuts de sortir a pista i quan Àlex Márquez seguia al seu germà Marc, se’n va anar pel terra en la corba cinc, denominada 'Sito Pons', a molt alta velocitat.
Àlex Márquez no es va produir danys físics de consideració i va poder tornar pel seu propi peu al taller, però la seua moto es va estavellar contra les defenses d’aire, que va rebentar, la qual cosa va obligar a mostrar bandera roja a Direcció de Cursa perquè la mateixa pogués ser substituïda.
S’havien pogut completar tot just cinc voltes, en les quals el seu germà Marc va rodar en 1:37.204 per posar-se líder de la taula de temps, amb el seu germà segon, a escassament 38 mil·lèsimes de segon i amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) tercer a 110 mil·lèsimes de segon.
Els espanyols Joan Mir (Honda RC 213 V) i Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) i l’italià 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), després d’ells.
Una vegada represa la sessió no va tardar gaire Marc Márquez a tornar a millorar el seu registre en rodar en 1:37.157, encara que per darrere d’ell Quartararo, que se sent 'molt còmode' en el traçat andalús, va rebaixar en 86 mil·lèsimes de segon aquell temps per posar-se líder, 1:37.071, mentre Àlex Márquez tornava al seu taller després de canviar-se la granota de cuir.
En pista, 'Pecco' Bagnaia va continuar amb el seu treball d’evolució i no va tardar en recollir el fruit del seu esforç en quedar-se a 25 mil·lèsimes de segon (1:37.096) del temps del francès, però relegant a la tercera posició al seu company d’equip i vuit vegades campió del món de motociclisme, llavors assegut al box.
Àlex Márquez, encara que adolorit pel cop en la corba cinc, es va asseure al seu taller per concentrar tots els seus esforços en els deu minuts finals per defensar la seua posició per al passi a la segona classificació ja que si abans de la caiguda era segon, en aquells minuts ja s’havia vist relegat a la setena posició.
El seu germà Marc, a la següent sortida a pista va tornar a millorar el seu millor temps personal per rodar en 1:36.973, que li tornava la segona posició, ja que Quartararo també va millorar el millor temps de la categoria amb 1:36.847.
Mentrestant, 'Pecco' Bagnaia es veia també superat per Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), qui poc després es va anar pels terres en la corba nou, i el francès Johann Zarco (Honda RC 213 V), i poc després també per Maverick Viñales (KTM RC 16) que es va posar segon entre Quartararo i Márquez, i pel japonès Ai Ogura (Aprilia RS-GP).
Quan s’anava a entrar en els vint minuts finals de la pràctica oficial, Bagnaia era vuitè a la taula de temps, per davant d’Àlex Márquez i l’italià Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), amb gairebé tots els pilots als seus tallers 'ajustant’ la posada al punt de les seues motos per a l’'estafi attack'.
Amb tots els pilots de tornada a pista, Fabio Quartararo va començar a tirar per millorar el seu temps i, de fet, portava els tres primers parcials per sota del seu escorcoll personal, però en la corba d’entrada a la recta de meta, la corba Jorge Lorenzo, es va anar per terra.
Després d’ell, van passar una sèrie de pilots que van donar un gir radical a la situació de la classificació, llavors encapçalada per Franco Morbidelli, 'Pecco' Bagnaia i Marco Bezzecchi, però a tots ells els va superar un Marc Márquez que va parar el cronòmetre en 1:36.258, a escassament dos dècimes de segon del rècord absolut de MotoGP, en poder de Bagnaia des de l’any passat en 1:36.025.
Amb Marc Márquez líder, per davant de Franco Morbidelli, Alex Márquez va aconseguir 'refer-se del seu contratemps’ per ascendir fins la tercera posició, superant Bagnaia i el també espanyol i el seu propi company d’equip, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), cinquè.
No s’havia dit l’'última paraula' i 'Pecco' Bagnaia, en la seua vint-i-tresena volta, es va atansar encara més al rècord absolut de la pista en rodar en 1:36.094, en tant que en la corba sis sortien o se n’anaven per terra l’espanyol Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), el japonès Ai Ogura (Aprilia RS-GP) o el també espanyol Pedro Acosta.
A meta, Àlex Márquez deixava clar que estava recuperat de l’accident en enfilar-se a la primera posició i establir un nou rècord absolut en rodar en 1:35.991, llavors per davant de 'Pecco' Bagnaia i del seu germà Marc, i Fabio Quartararo tornava a sortir de pista, encara que aquesta vegada sense arribar a caure.
Al final i malgrat la caiguda, Àlex Márquez es va erigir en líder de la pràctica oficial, per davant de Bagnaia, Morbidelli, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Fermín Aldeguer, Johann Zarco, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio i Joan Mir que van ser que van entrar en la segona classificació directa.
No van aconseguir aquest objectiu Brad Binder, Jack Miller, els italians Luca Marini (Honda RC 213 V) i Enea Bastianini (KTM RC 16) o els espanyols Maverick Viñales, Alex Rins (Yamaha YZR M 1), Raúl Fernández, Augusto Fernández (Yamaha YZR M 1) i Aleix Espargaró (Honda RC 213 V).