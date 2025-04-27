Alex Márquez regna per primera vegada en MotoGP i arrabassa el lideratge a Marc
El vuit vegades campeó va tenir una caiguda en la tercera volta a Jerez
El pilot espanyol Alex Márquez (Ducati) ha conquerit la primera victòria de la seua vida en MotoGP aquest diumenge en el Gran Premi Estrella Galícia 0,0 d’Espanya, cinquena cita del Mundial de motociclisme, i ha recuperat el lideratge de la categoria reina després d’una prova en la qual el seu germà Marc Márquez (Ducati) se’n va anar al terra en la tercera volta, mentre que els espanyols Manu González (Kalex) i José Antonio Rueda (KTM) es van situar líders de Moto2 i Moto3, respectivament, després de guanyar les seues carreres en el Circuit de Jerez-Ángel Nieto.
El petit dels Márquez va exhibir solidesa i va aprofitar les seues oportunitats en una cursa marcada per la caiguda del seu germà en el tercer gir, quan marxava tercer. Volta a volta, Alex es va atansar a l’italià Francesco Bagnaia (Ducati) i al francès Fabio Quartararo (Yamaha) i els va avançar per prendre el control de la cita a partir de la volta 14.
Així, va retenir el cap de cursa i va travessar la meta primer per davant del pilot gal i de 'Pecco', que li van acompanyar en el podi per celebrar el primer triomf de la seua cursa en la categoria reina. Amb aquest resultat, s’aixeca a la primera plaça de la general amb 140 punts, dos més que el seu germà Marc, que va reduir el mal acabant dotzè.
La victòria del '73' fa que els Márquez es converteixin en els primers germans de la història en guanyar en la categoria reina del motociclisme, tot en el triomf número 200 per a Espanya en aquesta mateixa categoria.
Quartararo, 'poleman' de dissabte, va defensar la seua posició de privilegi una vegada apagats els semàfors, mentre per darrere Bagnaia guanyava la partida a Marc i se situava segon. Va començar llavors una intensa lluita entre els dos companys d’equips que es va interrompre abruptament on menys s’ho esperaven.
Va ser en la corba 8, d’esquerres, durant la tercera volta; en el punt que millor traçava, el vuit vegades campeó del món va perdre el control de la seua moto, previsiblement en tocar amb el genoll en l’asfalt, i se’n va anar cap a la grava. Va tornar a pista al final del grup, però la feina ja havia quedat arruïnada.
Només un gir després, Alex Márquez avançava a Bagnaia per situar-se en segona posició, només amb 'El Diable' per davant, i Fermín Aldeguer (Ducati) se n’anava al terra en la volta 6 quan provava d’atansar-se a aquestes posicions de podi. Al francès, el català i l’italià se’ls va atansar aviat Maverick Viñales (KTM).
En la volta 14, el petit dels Márquez va aconseguir el lideratge i va començar a tirar per deixar a més de dos segons els seus tres perseguidors, que es van embrancar en la lluita pel podi, i ja ningú no va poder discutir-li el seu triomf. Alhora, Joan Mir s’acomiadava de les seues opcions en la corba Dani Pedrosa durant la volta 15.
Finalment, Alex, que encara va tenir temps per saludar el públic present en el circuit durant l’última volta, va ser el primer en veure la bandera de quadres sostinguda pel tenista Carlos Alcaraz, un resultat que li permet tornar a la primera plaça de la classificació general.
Viñales va acabar quart i Pedro Acosta (KTM) va ser setè. A més, Alex Rins (Yamaha) va acabar tretzè, per davant d’Aleix Espargaró (Profunda), Raúl Fernández (Aprilia) va anar setzè i Augusto Fernández (Yamaha), dissetè. Ni Fermín Aldeguer ni Joan Mir no van aconseguir acabar.