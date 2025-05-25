El Hiopos Lleida cau contra un bon Unicaja en l'últim partit al Barris Nord (69-98)
El Hiopos Lleida ha estat dins del partit fins al final del primer quart davant d'un Unicaja molt encertat que ha trencat ràpidament el matx a base de triples. Hasbrouck s'ha acomiadat de l'afició del Barris Nord.
El Hiopos Lleida ha començat molt concentrat el partit i sumant un tres més un de Walden per inaugurar el marcador. Unicaja amb l'entrada de Balcerowski ha trobat punts molt còmodes a la pintura. Tot i els bons minuts en atac dels lleidatans, Unicaja ha començat a carburar en atac sota el lideratge de Taylor i Perry per arribar amb el 23-28 al final del quart.
Al segon quart els malaguenys han passat per damunt dels lleidatans a base de triples i bones defenses que han deixat l'ambient al Barris Nord molt fred. Hasbrouck ha liderat els pocs punts locals en què segurament ha estat el seu últim partit amb l'equip bordeus. El partit s'ha acabat de trencar amb el 35-56 al descans.
A la represa, el Hiopos Lleida ha millorat la imatge i sense pressió pel partit han començat a entrar cistelles amb bons minuts de Wiggins i Villar en defensa. Unicaja també ha baixat la intensitat en el seu joc tot i mantenir la diferència al voltant dels vint punts. El quart ha acabat empatat a 21 amb un clar 56-77.
L'últim quart no ha tingut cap història i ha servit a Hasbrock per acomiadar-se del Barris Nord que l'ha ovacionat repetidament reconeixent els seus dos anys a Lleida. El partit ha arribat al final amb un 69-98 al marcador en la que ha estat el comiat de l'equip a casa després d'una temporada històrica.