L'Atlètic Lleida renova Gabri García i tot l'equip tècnic al complert
També continuarà com a segon entrenador Josep Maria Turull, tècnic amb experiència a Primera Catalana i Tercera RFEF
Gabri García seguirà la pròxima temporada com a primer entrenador de l'Atlètic Lleida amb l'objectiu de seguir consolidant el projecte esportiu i donar continuïtat a la bona feina feta. El club lleidatà ha confirmat aquest dimarts la renovació del tècnic barceloní, en una decisió que referma l'aposta per l'estabilitat i el creixement a llarg termini de l'entitat.
El tècnic de Sallent, que ha dirigit equips com Lleida Esportiu, Sabadell, FC Andorra i Haliao FC xinès, ha liderat el cos tècnic lleidatà en la primera temporada del club a 3a RFEF, acabant la lliga en una excel·lent segona posició, i caient, després, en la primera eliminatòria del play off d'ascens a la 2aRFEF davant el Badalona. Aquest resultat, malgrat la decepció final, ha estat valorat molt positivament per la directiva, que confia plenament en el projecte liderat per García.
La bona temporada, la gran sintonia amb la direcció esportiva i el club en general, i la il·lusió que té dipositada en el projecte de l'Atlètic Lleida, han fet que Gabri hagi optat per seguir, i complir el seu segon any de contracte. La decisió arriba després d'algunes setmanes d'anàlisi i reflexió sobre la temporada completada, on l'equip ha mostrat un alt nivell competitiu i ha estat molt a prop d'aconseguir l'ascens de categoria.
Continuïtat de tot l'staff tècnic
També continuarà com a segon entrenador Josep Maria Turull, tècnic amb experiència a Primera Catalana i Tercera RFEF. Fa dues temporades va formar part del cos tècnic del Badalona, on va disputar el play-off d'ascens. A més, Turull ja havia format part de l'Atlètic Lleida en temporades anteriors, i la seva continuïtat reforça la línia de treball establerta. La seva experiència i coneixement del club són considerats actius molt valuosos per a l'estructura esportiva de l'entitat.
Adrián Sánchez seguirà com a entrenador de porters, després d'incorporar-se a mitja temporada, la temporada passada estava al cos tècnic del Mollerussa, equip de Tercera RFEF. La seva tasca amb els guardametes de l'equip ha estat fonamental per aconseguir una de les millors defenses de la categoria, amb només 32 gols encaixats en 34 jornades, un registre que ha contribuït significativament als bons resultats.
També continuarà Otger Guasch com a preparador físic, peça important en l'ascens de l'equip des de Lliga Elit fins a Tercera RFEF. El seu treball ha estat clau per mantenir el nivell físic de la plantilla durant tota la temporada, especialment en els moments més exigents del calendari, quan l'equip va haver d'afrontar partits decisius amb poc temps de recuperació.
Àrea mèdica garantida
Albert García, fisioterapeuta del primer equip, es manté en el projecte, garantint així la continuïtat en la recuperació i prevenció de lesions dels jugadors. La seva feina durant la temporada ha estat fonamental per mantenir disponible el major nombre de jugadors en moments clau de la competició. El seu coneixement dels futbolistes i les seves necessitats específiques és un valor afegit per al club.
Natan Bataller, coordinador de l'àrea mèdica, també seguirà la pròxima temporada, supervisant tot el departament sanitari del club. Aquesta continuïtat assegura un seguiment integral dels esportistes i consolida un dels pilars fonamentals de l'estructura del club lleidatà. Bataller ha implementat protocols avançats de prevenció i tractament que han minimitzat les baixes durant la temporada.
Objectius per a la nova temporada
L'Atlètic Lleida té com a principal objectiu per a la propera temporada lluitar novament per l'ascens a 2a RFEF, categoria que se li ha resistit aquesta temporada. Amb la continuïtat de Gabri García i tot el cos tècnic, el club busca aprofitar el coneixement adquirit i l'experiència acumulada per millorar els resultats i donar el salt definitiu de categoria.