Rafa Villar té ofertes dels EUA i l'Hipos Lleida espera tancar aviat renovacions
Tant el base com Paulí “tenen una oferta d’ampliació de contracte”, segons Aliaga
L'objectiu del club és superar els cinc milions de pressupost la pròxima temporada
Després de l’ampliació del contracte amb l’entrenador Gerard Encuentra fins al 2027, la prioritat de l'Hiopos Lleida és ara lligar les quotes estatals. Mikel Sanz té contracte, també Rafa Villar i Oriol Paulí, encara que ambdós tenen una clàusula de sortida. El president del Força Lleida, Albert Aliaga, va revelar aquest dilluns que Villar té alguna oferta dels Estats Units i que tant el base com Paulí “tenen una oferta d’ampliació de contracte”, va explicar en una entrevista al programa Lleida en Joc, de Lleida TV.
Pierre Oriola també té una oferta de renovació, després que el de Tàrrega mostrés la seua predisposició a seguir, igual que Corey Walden, que també ha manifestat que li agradaria continuar. El club desitja renovar James Batemon, que ha viatjat als Estats Units per la seua recent paternitat i que, va explicar Aliaga, “ens ha demanat un parell de setmanes per valorar la nostra oferta, que és ambiciosa”, va afegir.
Quant a l’aspecte econòmic, va assenyalar que finament el pressupost de la temporada se n’ha anat als 4.800.000 euros, que “estan coberts” i que, dins de l’ambició amb què afronten la nova temporada, l’objectiu és que el de la pròxima campanya superi els cinc milions d’euros. Finalment, va destacar l’esforç de “tots”, ja que “fa un any, quan vam pujar, el teníem d’un milió”.
D'altra banda, Aliaga no va dubtar a qualificar de “temporada històrica” la de la seua estrena a l’ACB i ja planteja una segona campanya en l’elit amb més ambició, mentre confia a tancar com més aviat millor les renovacions que han ofert als jugadors amb qui el club vol comptar la pròxima temporada. “Ara mateix no som conscients del que hem fet, és realment històric i tots els que estem dins del projecte i tota la societat de Lleida n’estem molt orgullosos”, va explicar en l'entrevista, de Lleida TV. De cara al pròxim curs va dir que el club treballa a “fer un projecte una mica més ambiciós i el farem en tots els sentits, tant socialment com econòmicament. I esportivament també”.