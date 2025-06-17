BÀSQUET
L’Hiopos Lleida estudia entrar a la nova Lliga sub-22 de l’ACB
Els clubs rebrien uns 200.000 euros i els partits, en divendres o dissabte
L’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), amb l’aval del Consell Superior d’Esports (CSD), han creat per a la temporada vinent una Lliga sub-22 en un clar intent de combatre la fuga de talent cap a les universitats nord-americanes, que estan oferint contractes molt superiors econòmicament als que tenen aquí a Espanya. La nova competició serà una realitat demà, quan serà presentada oficialment a la seu del CSD.
Encara es desconeixen els detalls d’aquesta nova competició. De fet, no està clar que tots els equips que formen part actualment de l’ACB, entre els quals l’Hiopos Lleida, hi participin. Com totes les competicions afavorides per la FEB, hi haurà una quota de jugadors seleccionables, un mínim de sis. A més, la intenció és que la gran majoria de partits es disputin en divendres al vespre o dissabte al matí, mai diumenge, la qual cosa podria suposar un problema per als jugadors que estan estudiant. Una altra de les intencions dels impulsors és que els clubs que hi participin rebran una bonificació econòmica entorn dels 200.000 euros per pal·liar les despeses de desplaçament d’una Lliga que, segons apunten, podria tenir dos grups.
L’Hiopos Lleida, que va rebre tota la documentació ahir mateix, es troba en fase d’estudi per donar una resposta aquesta mateixa setmana. “Ho estem valorant perquè hem rebut la documentació fa poc, però el tema és saber els costos que tindrà, com la volen organitzar i quins equips s’hi apuntaran”, va assenyalar ahir el president Albert Aliaga, que va deixar clar que la vinculació que té amb el CB Mollerussa es podria mantenir. “És independent, tot i que cal estudiar-ho. La nostra voluntat és continuar amb la vinculació”, va assegurar.
En el pla esportiu, el club està redactant el contracte de renovació de James Batemon, després de l’acord al qual han arribat les dos parts i que el mateix jugador nord-americà es va encarregar d’anunciar divendres passat a les xarxes socials. Pel que fa a Oriol Paulí, Rafa Villar i Pierre Oriola, l’entitat continua esperant una resposta.