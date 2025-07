L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir que, en relació amb el futur del Lleida, li agradaria “que hi hagués un bon projecte esportiu per a la ciutat” i que fos “un projecte acompanyat de total transparència i amb participació ciutadana”, ja que “de vegades em costa creure en aquests projectes més personalistes o centrats en una sola societat en les quals els ciutadans són simples adherits, abonats, com se’ls anomena ara, però sense capacitat de participar en les decisions del club”.

Va afegir que “és el moment de posar ordre” i, després de recordar que “no podem oferir ajut econòmic directe” va fer referència al conveni de quatre anys d’utilització del Camp d’Esports, amb costos a càrrec de la Paeria, que va oferir al club i del qual va dir que “aquella proposta que vam fer fa uns mesos i que va provar tan malament, ara es veu viable per part dels actuals gestors i pels possibles nous gestors”.

Prèviament, qüestionat pel resultat de la due diligence, de la qual va informar ahir aquest diari i que reflecteix un potencial risc econòmic de 9,1 milions, va declinar opinar-ne “per dos motius, el primer és que no vull interferir en les converses que estan mantenint els actuals gestors amb possibles nous operadors” i com a segon motiu va recordar la demanda que el Lleida va presentar contra ell “i altres membres de la corporació” i que malgrat que “va ser arxivada de forma immediata pel jutge d’instrucció, lamentablement han presentat un recurs i fins que no es resolguin els serveis jurídics municipals m’aconsellen no posicionar-me sobre aquest afer”, va explicar.

El risc potencial