Marc Márquez protagonitza una accidentada jornada a Assen

El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) ha estat el més ràpid aquest divendres a la Practice de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, desena prova del Mundial de motociclisme, per davant d'Àlex Márquez (Ducati) i Pedro Acosta (KTM), mentre que el líder, Marc Márquez (Ducati), va ser sisè a la taula de temps després de tenir dos de les 25 caigudes sofertes aquesta jornada a Assen, una al matí i una altra a la tarda.

En un circuit on atresora cinc victòries, dos d’elles en la categoria reina, Marc va acabar visiblement adolorit després d’acabar dos vegades a la grava. En la primera d’elles, en els primers minuts dels primers entrenaments lliures, es va produir una contusió al bíceps; en la segona, en el tram final de la Practice, es va arrossegar per la grava i va acabar amb la barbeta ensangonada.

El seu sisè lloc en l’última li assegura un lloc en la Q2, en la qual també hi haurà el tercer del campionat, un Francesco Bagnaia (Ducati) que va acabar cinquè. També es va garantir el passi Maverick Viñales (KTM), vuitè aquest divendres.

Al matí, en l’estrena de MotoGP a 'La Catedral’, el de Cervera va dominar malgrat patir la seua sisena caiguda de la temporada. El líder del campionat se’n va anar al terra en la corba 15 set minuts després de començar l'FP1, danyant-se el braç esquerre, però encara així va aconseguir establir un crono de 1:32.216 que li va valer per comandar la sessió tres dècimes per davant de Maverick Viñales (KTM). Posteriorment, el doctor Ángel Charte informava que el pilot català patia una contusió del tríceps del braç esquerre amb compressió del nervi cubital, encara que això no li va impedir de participar en una Practice que va començar molt accidentada.

Només dos minuts després que comencés la sessió, el seu germà Àlex també va caure en la corba 1, i tres més tard eren Fermín Aldeguer (Ducati), el francès Johann Zarco (Honda) i l’italià Franco Morbidelli (Ducati) els que acabaven en la grava. El també transalpí Enea Bastianini (KTM) i Aleix Espargaró (Honda) -a cavall de l’Honda oficial substituint el lesionat Luca Marini- eren els següents en provar l’asfalt quan ni tan sols havien transcorregut deu minuts des de l’inici.

Després d’un tram tranquil, abans de l’equador de la Practice l'Aprilia del japonès Ai Ogura es veia embolicada en flames i la bandera roja va onejar en pista, igual que a falta de 13 minuts per al final, després d’una caiguda de l’italià Lorenzo Savadori (Aprilia) provocada pel piano de la corba 8.

Després que els operaris netegessin la pista, Marc va volar per posar-se al capdavant de la taula de temps amb un registre de 1:31.455 amb nou minuts per davant. Bagnaia, a falta de cinc minuts, va millorar el temps del de Cervera en 45 mil·lèsimes i el va obligar a sortir de nou a pista. Mentre primer Marco Bezzecchi (Aprilia) i després Alex Márquez (Ducati) s’aixecaven a la primera plaça, el líder tornava caure en la corba 7. Visiblement atordit, els comissaris van haver d’ajudar-lo a aixecar-se, i la sessió va acabar per a ell. Tot i així, es va garantir el bitllet directe per a la Q2 amb el seu sisè lloc, per darrere de Quartararo, que va assaltar el cap de la taula de temps en l’últim instant (1:31.156), Alex Márquez, Acosta, Bezzecchi i 'Pecco'.

Entre els que hauran de passar per la Q1 hi ha Raúl Fernández (Aprilia), onzè; Aldeguer, dotzè; Alex Rins (Yamaha), tretzè; Joan Mir (Honda), dissetè; i Aleix Espargaró (Honda), vint-i-dosè.