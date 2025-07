Marc Márquez guanya a Assen i dona un cop al Mundial en caure Àlex

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Marc Márquez ha donat aquest migdia en el circuit d’Assen, als Països Baixos, un cop al Mundial de MotoGP després de sumar un nou triomf i que el seu germà Àlex, segon en la classificació, hagi quedat fora de combat per una caiguda. La carrera en la denominada catedral del motociclisme ha començat amb Pecco Bagnaia, l’actual campió mundial, al capdavant, amb Àlex Márquez segon i Marc tercer. El més gran dels Márquez aviat ha superat el seu germà i s’ha llançat a la caça de Bagnaia, a qui ha acabat superant poc després. Per darrere, Àlex ha anat perdent posicions i, quan era cinquè i intentava remuntar, se n’ha anat al terra. En la novena volta, amb Marc primer, Bezzechi ha aconseguit el segon lloc en avançar Bagnaia, mentre Acosta era quart. Tot i que encara faltava més de mitja carrera fins el final, les posicions ja s’han mantingut invariables, perquè Marc ha aguantat amb autoritat tots els intents de Bezzechi per pressionar-lo. Cinquè ha estat Maverick Viñales. D’aquesta forma, el més gran dels Márquez ha tornat a sumar 37 punts, els 25 de la prova i els 12 de dissabte de la carrera esprint i domina el Mundial amb ni més ni menys que 69 punts d’avantatge sobre el seu germà Àlex i 126 sobre Bagnaia.