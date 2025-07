Els exjugadors del Lleida CF busquen nous destins després de l'acomiadament massiu

Diego Iglesias va ser un malson constant per a la defensa mallorquinista amb les seues incursions. - JORDI ECHEVARRIA

El Lleida CF va anunciar el passat 4 de juny de 2025, a través de les xarxes socials, que tots els jugadors que formaven la plantilla deixaven de pertànyer a l'entitat. Aquest moviment va representar un pas més en el que semblava ser el camí cap a la dissolució del club, en moviments constants per mirar de salvar-se. L'entitat va elaborar un document formal per a cada jugador on reconeixia el deute pendent en concepte de sous i primes.

Un dia després d'acomiadar pràcticament tot l'staff tècnic, el club va prescindir de tota la plantilla mitjançant un missatge a xarxes. L'únic membre de l'equip tècnic que manté el seu contracte, signat fins al 30 de juny de 2026, és Jordi Cortés, qui ha exercit d'ajudant d'Iñigo Idiakez.

Marc Torres, adjunt a la presidència i actual cara visible del Lleida CF després de la marxa del president Luis Pereira, va redactar un document formal per a cada futbolista reconeixent el deute en sous i primes, alliberant-los abans del 30 de juny, quan finalitzaven els seus contractes. Aquest escrit, juntament amb la documentació que l'acompanya, serveix com a prova perquè els jugadors puguin reclamar el deute davant la Comissió Mixta. El muntant total dels impagaments superava els 300.000 euros.

Els nous destins dels exjugadors del Lleida CF

Diversos futbolistes ja han trobat nova destinació per a la temporada 2025/26. L'extrem dret Unai García ha fitxat pel Real Unión de la Segona Federació Grup 2, mentre que el davanter centre Guillem Naranjo ha signat pel Sant Andreu del Grup 3 de la mateixa categoria. Mario Domingo, lateral esquerre de 29 anys, continuarà la seva carrera al Terrassa FC, també del Grup 3 de Segona Federació.

Dylan Iglesias, extrem dret de 22 anys, ha trobat acomodament a l'Atlètic Llevant, i el migcampista ofensiu Joaquín Rodríguez ha signat pel CF La Nucía. Diego Iglesias s'ha decantat pel Xerez Deportivo del Grup 4 de Segona Federació.

La resta de jugadors encara es troben sense equip per a la propera temporada. Entre ells hi ha jugadors que tenen cartell, com Quadri Liameed, que l'estiu passat va rebre fins a set ofertes, encara que cap es va acabar concretant, Iñaki Álvarez o Joan Campins.

Falta saber on aniran a parar jugadors com Miguel Operé, Adrià Gené, José Solbes, Sergio Buenacasa, Fran Pérez, Adrián Lledó, Fernando Cortijo, Neyder Lozano, Iker García, Óscar Rubio, Andreu Lladonosa, Sergio De Cea i Efe Ugiagbe.