El lleidatà Pol Cervera (Torrefarrera, 19-9-1998) s’ha proclamat campió de la Copa de Regions UEFA formant part de la selecció d’Aragó, en la que considera que ha estat “una experiència única que se’m quedarà per a tota la vida”. Es tracta d’un torneig que juguen seleccions territorials dels diferents països europeus formades per futbolistes no prefesionales, que competeixin com a màxim a Tercera RFEF. “Ens hem sentit com si fóssim professionals, amb autobusos que ens portaven als llocs, amb molts detalls a què no estem acostumats,” explica. A la selecció també hi havia jugadors del Fraga i del Binèfar. Fa sis temporades que Pol Cervera juga al Tamarit.

La competició consta de diverses fases, la primera de les quals va començar el desembre del 2023 i Aragó va superar Canàries i Galícia, jugant els quarts de final el gener del 2024 contra Madrid, a la qual van guanyar 2-1. El següent pas va ser la Final Four espanyola, el març del 2024, en la qual van superar a Andalusia, Castella-la Manxa i de nou Galícia. La primera fase internacional es va jugar a Bulgària el novembre de 2024 i Aragó va quedar en primera posició, superant els campions de Bulgària. Moldàvia i Bielorússia.

El títol se’l van jugar del 23 de juny a l’1 de juliol passat en una Final a San Marino, amb vuit equips en dos grups. Aragó es va enfrontar als campions de Sèrbia, San Marino i República Txeca. A la final van superar per 1-0, en l’últim minut de la pròrroga, el campió polonès.

Explica que “he hagut de demanar 15 dies de vacances a la feina, però ha valgut la pena”.