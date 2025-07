La RFEF confirma que l'Atlètic Lleida ocuparà la plaça del Lleida CF a Segona Federació

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha ratificat aquest dimecres que l’Atlètic Lleida és l’equip que ha aconseguit la plaça que va deixar vacant el Lleida CF després del descens administratiu . La plaça es queda a Lleida.

L’Atlètic Lleida va dipositar ahir els 288.920,24 euros en que la RFEF havia valorat la plaça, i competia amb els demés equips que havien optat a aconseguir-la i l’havien pagat, entre ells l’Hospitalet i el Badalona. De tots aquests l’Atlètic Lleida era el que tenia prioritat per la classificació aconseguida en la fase regular de la lliga. Els equips que passaven per davant de l’Atlètic, Cornellà , Penya Esportiva, Alzira, Mallorca B i Badalona Futur, havien mostrat interès sense arribar a fer el pagament. Però només hi havien optat el Badalona i l'Hospitalet.

Dilluns passat l’Atlètic Lleida ja va comunicar el seu interès per aconseguir la plaça, com va avançar SEGRE , i ahir va pagar.

Ara l’Atlètic ocuparà el lloc del Lleida CF a tots els efectes, i també al calendari de Segona RFEF on, des del passat 1 de juliol, al lloc del Lleida CF hi apareixia un “Pendent vacant”. Si segueix així, l’Atlètic obrirà la seva participació a Segona RFEF a casa contra el Torrent, i finalitzarà la lliga al camp de l’Andratx, curiosament el darrer camp que va trepitjar el Lleida CF . Precisament el concepte de jugar a casa serà un dels aspectes a definir en el nou projecte al futbol semiprofessional de l'Atlètic Lleida, més encara quan el jutjat acaba de desestimar la sol·licitud presentada per la Paeria que pretenia executar provisionalment la sentència que revocava el conveni d’ús del Camp d’Esports amb el club.

Una de les últimes opcions de salvament del Lleida era la suspensió de l’execució del descens administratiu al·legant haver presentat el preconcurs de creditors, però tal i com ha avançat avui SEGRE, el jutge ho ha rebutjat al declarar-se “incompetent” per adoptar una decisió sobre un tema d’una competició privada sobre la qual no pot intervenir.

El jutge sí que ha acceptat el preconcurs que li va presentar el Lleida CF, la qual cosa paralitza els deutes privats que tingui el club, però no els públics, és a dir, els que arrossega amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.