Xavier Bartolo, director esportiu de l'Atlètic Lleida: "no entendria que el projecte de Segona RFEF no jugués al Camp d'Esports"

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L'Atlètic Lleida ha iniciat el procés d'inscripció al grup 3 de Segona Federació per a la temporada 2025-26. El club va rebre aquest dimecres a la tarda la confirmació oficial de la Federació sobre l'adjudicació de la plaça vacant, una situació que ja coneixien i han acceptat per evitar que Lleida es quedi sense un equip referent al futbol nacional.

Xavier Bartolo, director esportiu de l'entitat, ha explicat avui en roda de premsa que "l'Atlètic Lleida només ho ha plantejat perquè aquesta plaça va sortir a la ciutat de Lleida", afegint que rebutjar-la hauria significat "un pas més enrere dins la situació ja precària que té el futbol de Lleida capital i de la província". L'equip de Cappont ja treballa en una planificació esportiva adequada al nou repte competitiu.

Mercat de fitxatges en marxa

El director esportiu ha confirmat que ja estan preparant un projecte ambiciós: "Intentarem fer a partir d'avui un projecte interessant per aquesta Segona Federació, que sigui atractiu i que ens permeti, sobretot aquesta primera temporada, lluitar per estar en una situació còmoda", ha explicat Bartolo, qui també ha afegit que "hem anat renovant jugadors que creiem que poden tenir capacitat per jugar tant a Tercera com a Segona Federació".

El Camp d'Esports, prioritat per al club

Una de les qüestions encara per resoldre és l'estadi on disputarà els seus partits com a local l'Atlètic Lleida. Tot i que la decisió no depèn exclusivament del club, Bartolo ha manifestat clarament la seva postura: "No entendria que el projecte de Segona Federació de la capital de Lleida no disputés els seus partits al Camp d'Esports, no ho entendria, però això no depèn de nosaltres".

Pel que fa a possibles al·legacions per part dels clubs que han quedat fora d'aquesta plaça, des de l'Atlètic Lleida consideren que la normativa és molt clara per a tots els implicats i no creuen que aquestes reclamacions puguin prosperar. El club està centrat ara en preparar-se adequadament per competir amb garanties a la nova categoria.