Solidaritat del Sant Andreu

El Sant Andreu, equip de la Segona RFEF, ha tingut un gest de solidaritat amb el Lleida CF i, amb l’objectiu d’ajudar econòmicament el club lleidatà, disputarà un amistós al Camp d’Esports el 20 d’agost. No només vindrà gratis, sinó que també es farà càrrec de les despeses d’arbitratge i tota la recaptació de la taquilla serà per al Lleida. Així ho va confirmar ahir Marc Torres, adjunt a la presidència, que no va dubtar a qualificar de “gest espectacular que demostra com es valora el Lleida més enllà de la Panadella, de vegades, més del que es valora aquí”, va assenyalar.

Torres va detallar que “es van posar en contacte amb nosaltres per oferir-nos la seua ajuda d’aquesta manera i queda concretar alguns detalls”. “La idea és que la setmana que ve el tinguem preparat i llavors farem una presentació del partit”, va afegir.

Una vegada que el club va explicar, dimecres passat, que ha demanat la seua inscripció a Tercera RFEF, donant pràcticament per perduda qualsevol opció de seguir a Segona RFEF, ha començat a treballar ja a la parcel·la esportiva. Confirmat Jordi Cortés com a entrenador i director esportiu, el de Balaguer ja treballa de cara a perfilar una plantilla amb jugadors que coneguin la categoria, també gent jove formada a Lleida i fins i tot amb algun jugador que ja ha passat per l’entitat. Cortés està de vacances aquesta setmana, però dilluns està prevista una reunió entre el tècnic i Marc Torres per posar fil a l’agulla. La idea que estudia el club és començar la pretemporada el 28 d’aquest mes, dilluns, i fer-ho amb una plantilla d’entre 18 i 20 futbolistes.

El del Sant Andreu no serà, per descomptat, l’únic amistós i, en aquest sentit, l’entitat ja ha fet contactes per jugar encontres de preparació, principalment amb equips pròxims. L’objectiu seria disputar entre sis i set partits.

El Lleida té ara mateix més duels agendats que jugadors. Però no hi ha preocupació al club, ja que, arran que dimecres Torres confirmés la intenció del club de continuar competint, han estat nombrosos els representants i els futbolistes que s’han posat en contacte amb l’entitat per mostrar el seu interès de jugar amb l’equip que dirigirà Jordi Cortés, un tècnic, d’altra banda, amb experiència i contactes a la categoria i que ja sap, segons va confessar Torres, que no hi haurà exigència per pujar. Es tracta de consolidar aquesta nova etapa. Això sí, falta que l’RFEF ratifiqui la inscripció, per a la qual cosa disposa d’un termini de deu dies. La sol·licitud es va fer dimarts.

Esperen el concurs per presentar la campanya de socis

El Lleida CF espera l’aprovació del concurs de creditors per presentar la nova campanya d’abonats. El club necessita aquesta aprovació perquè es paralitzin tots els embargaments que pesen sobre l’entitat i poder així ingressar els diners per tirar endavant la temporada. En la seua compareixença de dimecres, Marc Torres va explicar que divendres van presentar la sol·licitud del concurs de creditors perquè, una vegada admesos i paralitzats els embargaments, “els ingressos que obtingui el club no vagin a Hisenda i Seguretat Social o qualsevol altre de proveïdor i que els diners quedin per al mateix club i serveixi per atendre les despeses ordinàries”. El Jutjat Mercantil de Lleida, davant del qual es va presentar el concurs, ha d’inspeccionar la documentació presentada, admetr-la a tràmit i suspendre les execucions que pesen sobre el club. El Lleida encara no tenia ahir cap notificació judicial en aquest sentit.