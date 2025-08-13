FUTBOL
El Bordeta, primer club de base a convertir-se en SAD
Tindrà un capital social inicial de 60.025 euros i cada acció en costarà 1.200
La Unió Esportiva Bordeta farà un pas històric amb la seua conversió en Societat Anònima Esportiva, una cosa pràcticament inèdita en el futbol espanyol al tractar-se d’un club de base. La transformació en SAD la van aprovar els socis en l’assemblea del 2022, però s’ha anat demorant en el temps per qüestions burocràtiques.
Una vegada salvats tots els tràmits, entre aquests una auditoria econòmica dels últims tres exercicis, el club posarà a la venda les accions el proper dia 1 de setembre, aprofitant la celebració d’una assemblea extraordinària, en la qual es procedirà a informar els socis del procés de conversió, a banda de sotmetre’s a aprovació els estatuts de la nova societat, la qual tindrà un capital social de sortida de 60.025 euros, com marca la llei, encara que aquest import podria ser superior.
En aquest sentit, el valor nominal de cada acció serà d’1.200,50 euros.
La decisió de la conversió en Societat Anònima Esportiva té per objectiu “professionalitzar el club en tots els nivells”, segons van reconèixer ahir fonts de l’entitat.
De fet, el Bordeta ja ha emprès l’últim any diverses inversions per valor d’uns 450.000 euros per millorar els dos camps municipals de futbol 11, els vestidors i una nova marquesina amb capacitat per a 500 espectadors, tot això sufragat per un dels seus patrocinadors, que es faria càrrec d’un paquet important d’accions.
A nivell esportiu, la Unió Esportiva Bordeta també farà un pas endavant amb la recuperació, vint-i-dos anys després, de l’equip amateur, que començarà a jugar a Quarta Catalana amb el repte que vagi ascendint categories. A nivell de club s’està també en xifres de rècord, al passar dels 430 jugadors i trenta-un equips de la temporada passada als prop de 600 i trenta-nou equips amb els quals comptarà la que ve.