FUTBOL
Bones sensacions
El Lleida disputa el seu primer partit al Camp d’Esports aquesta pretemporada i arranca un meritori empat contra el Sant Andreu. El ‘Partit d’Agermanament’ va ser una festa a les grades
❘ lleida ❘ El Lleida CF va completar un partit molt meritori contra el Sant Andreu, equip de categoria superior, generant sensacions molt positives durant aquesta fase de pretemporada. El més destacat, no obstant, va ser la forma en què l’afició blava va acompanyar l’equip formant una llarga cua en taquilla per adquirir la seua localitat (vegeu el desglossament)
Davant d’uns 2.500 espectadors, l’equip de Jordi Cortés va mostrar un bon rendiment, especialment de resiliència en l’aspecte defensiu. El tècnic del Lleida va valorar positivament l’acompliment: “Hem fet un partit defensivament brillant des del punt de vista esportiu”, malgrat que va reconèixer que en l’apartat ofensiu encara hi ha marge de millora en un equip que es troba en ple procés de construcció.
El Sant Andreu va portar lògicament la iniciativa i va tenir les millors ocasions per marcar. Però una vegada el pal, una altra una gran intervenció de Satoca i un gol ben anul·lat per fora de joc, van impedir que es mogués el marcador.
El Lleida CF ha aconseguit formar un equip en temps rècord, considerant que fa tot just un mes “no existia equip”, tal com va recordar Cortés. El que caracteritza aquest conjunt és “gent que senti els colors, que senti l’escut, que té identitat”, elements que segons l’entrenador lleidatà aporten aquest esforç extra quan els jugadors estan cansats. El progrés de l’equip és evident, ja que “els errors que cometíem fa 20 dies o fa 10 dies no els cometem igual”, va assenyalar el tècnic blau, que també va valorar positivament haver-se mesurat a un rival del nivell del Sant Andreu, considerant que a Tercera RFEF pocs equips tindran aquest potencial aquesta temporada 2025-26, a excepció potser de l’Hospitalet, el Badalona o el Cornellà.
Himne a cappella, harmonia amb el rival i ovació a Iñaki
La tornada a l’estadi dels blaus després de més de cent dies va ser un dels aspectes més emotius de la jornada. L’afició va respondre massivament i l’ambient va ser excepcional, amb l’himne cantat a cappella pels seguidors del Gol Nord a causa de problemes amb la megafonia. “Posa la pell de gallina sentir l’himne així”, va expressar Jordi Cortés, que va agrair el suport incondicional d’una afició que ja havia mostrat el seu suport en el primer entrenament del 28 de juliol.
Va ser abans de res una festa en un ambient d’harmonia començant pel rival, un Sant Andreu solidari amb el seu històric rival a qui va proposar aquest partit amb les despeses pel seu compte i que tota la recaptació anés a parar a les necessitades arques lleidatanes. Hi va haver ovació per a Iñaki Álvarez, porter del Sant Andreu i un jugador molt estimat al Camp d’Esports que s’ha fet soci simpatitzant com un gest d’afecte i ajuda cap al club blau.