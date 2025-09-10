BÀSQUET
Acord d’ús per al Barris Nord
La Paeria cedeix la utilització del pavelló municipal al Força Lleida per quatre anys. El consistori es fa càrrec del manteniment de la instal·lació i el conveni s’estendrà a altres entitats
La Paeria ha iniciat els tràmits per cedir l’ús del pavelló esportiu municipal Barris Nord al Força Lleida. El consistori està instruint un expedient per formalitzar aquesta cessió per un període de quatre anys. L’expedient estarà en informació pública durant vint dies hàbils al departament de Patrimoni de l’ajuntament, període durant el qual es podran presentar reclamacions i al·legacions.
Aquest acord segueix la línia del ja ofert al Lleida CF, club amb el qual la Paeria va iniciar la implementació d’aquests convenis, i que pròximament s’ampliarà a altres entitats esportives de la ciutat. Entre els clubs als quals també s’oferiran aquests nous acords destaquen el Lleida Llista, el Balàfia Vòlei o el Lleida Handbol, per citar-ne només alguns.
El president del Força Lleida, Albert Aliaga, va assenyalar que “quan vam pujar a l’ACB la Paeria ens va proposar fer aquest conveni que simplement és reafirmar el que ja es feia”. I és que aquests acords mantenen el compromís del manteniment de les instal·lacions a càrrec de l’ajuntament, una pràctica que ja es realitzava però que ara queda formalment reflectida al document.
Relació estructurada
Per la seua part, els clubs es comprometen a col·laborar i coordinar accions amb el consistori, establint així una relació més estructurada. Aquest model de gestió busca optimitzar l’ús de les instal·lacions esportives municipals i proporcionar més estabilitat als clubs de la ciutat, que podran planificar les seues activitats amb una perspectiva a mitjà termini gràcies a la durada quadriennal dels convenis.
L’Hiopos obrirà la Lliga el 4 d’octubre a les 21.00 amb Breogán
L’Hiopos Lleida començarà la Lliga Endesa 2025-26 rebent el Breogán el dissabte 4 d’octubre a les 21.00 hores al Barris Nord. L’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) va publicar ahir el calendari complet de la competició.
Després del seu debut davant del Breogán, l’Hiopos Lleida visitarà el Barça en la segona jornada (12 d’octubre, 12.30), per posteriorment rebre el València Basket (19 d’octubre, 17.00) i jugar contra el Granada al Barris Nord (25 d’octubre, 18.00). Així mateix, la cinquena jornada l’enfrontarà com a visitant amb el Joventut (2 de novembre, 12.00). Un dels partits més esperats per l’afició bordeus serà la visita del Reial Madrid al Barris Nord, programada per al dissabte 20 de desembre corresponent a la jornada 11. Serà a les 19.00 hores.L’última jornada, la 34, està prevista que es disputi en principi el divendres 29 de maig, on hi haurà horaris unificats, encara que l’ACB els definirà quan s’atansi la data. L’Hiopos Lleida tancarà la temporada regular visitant l’UCAM Múrcia.
Catorze partits de l’equip lleidatà en obert
El Força Lleida podrà veure’s, en principi, en obert en catorze partits. A la pista del Barça i a casa davant del Tenerife i l’Andorra pels canals de TVE. I la resta per TV3: fora davant de Joventut, Manresa, Bilbao i Girona, i al Barris Nord davant de Baskonia, Manresa, Girona, Joventut, Barça, Bilbao i Gran Canària. DAZN retransmetrà la resta.