Porreres - Atlètic Lleida: igualats en absolutament tot (1-1)
L’Atlètic Lleida es deixa perdre dos punts més a Porreres
El partit ha començat sense molta intensitat, sense ocasions, però amb el domini constant de l’Atlètic Lleida, que no s’ha deixat perdre la pilota. Malgrat mantenir la possessió, el conjunt de Gabri ha hagut de vigilar els contraatacs del Porreres. Al minut 26, el conjunt balear, amb dues passades, s’ha plantat a l’àrea de Pau Torres i Garry ha estavellat la pilota al pal. La primera meitat no ha estat prou dinàmica i l’equip lleidatà no ha disposat de prou ocasions a banda de diversos serveis de cantonada. Al 45, però, després d’un córner, Campins ha enviat la pilota al travesser. Finalment, el primer temps ha acabat amb taules al marcador.
La segona part ha iniciat igual que la primera, sense un clar dominador. Tot i això, l’Atlètic Lleida ha estat insistint i, en una molt bona combinació entre Moró i Nil Sauret, el de Gerb ha etzibat una voleia que ha acabat al fons de la xarxa (0-1). Però el conjunt de Gabri no ha sabut defensar el resultat i, al 75, després d’un servei de banda, el dorsal 4 del Porreres ha introduït la pilota al fons de la xarxa (1-1). Fins al minut 90, el partit no s’ha obert i ha acabat amb Dauda aturant, en una acció crucial, l’últim atac del Porreres. Finalment, l’àrbitre ha decretat el final del partit amb l’1 a 1 al marcador.
Ara mateix l’Atlètic Lleida suma dos punts en dos partits i la setmana que ve rebrà al Terrassa al Camp d’Esports. El partit serà diumenge 21 a les 18.00.