Jordi Cortés: "No ens hem d’obsessionar en marcar ni tenir por a perdre"
El tècnic del Lleida CF demana al seu atreviment als seus jugadors per a la visita de l’Europa B d’aquest diumenge
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, afronta el pròxim compromís de Lliga, davant de l’Europa B en el Camp d’Esports, convençuda que “no podem caure en l’error d’obsessionar-nos a marcar o a guanyar, perquè pensar-ho no t’ajuda en res. El que realment t’atansa a la victòria és preparar bé el partit i treballar de dilluns a divendres". "Però tampoc no hem de caure en la por de perdre, que no ajuda en res. Cal ser atrevits i valents”, va assenyalar, després que el seu equip sumés el primer punt del curs diumenge davant de la FE Agram (0-0).
Recordant l’últim partit, el tècnic va destacar la importància de construir des de la solidesa defensiva. “El dia que no pots guanyar, no perdis. Això també és sumar. Mantenir la porteria a zero ens donarà confiança i estic convençut que arribarà el dia en què ofensivament estiguem més frescos i encertats. Tant de bo sigui contra l’Europa B aquest diumenge”, va explicar. Per al partit, el tècnic de Balaguer recupera Franco Magno, però encara no podrà comptar amb Pau Russo.
En el plànol ofensiu, Cortés admet que “hem de trobar les peces que generin sinergies i ens atansin al gol. Defensivament hem encertat, però ofensivament encara no". "Volem que els carrilers juguin més alts i que arribem amb més gent a l’àrea rival, sempre sense perdre l’equilibri enrere”, va assenyalar.
Sobre el rival, l’entrenador preveu un duel exigent davant d’un filial amb molt talent. “Serà un rival ofensiu, amb gent jove, traçuda i dinàmica, capaços de superar línies en conducció. Però també es desprotegeixen molt enrere, amb centrals molt separats i molts homes abocats en atac. En transicions podem fer-los mal”, va apuntar.
Malgrat la falta de gol en aquesta arrencada, Cortés es mostra optimista: “No hem estat tan lluny de marcar. Hem generat ocasions clares i tenim jugadors que poden fer-ho. És un repte trobar l’encaix ideal, però forma part del procés i continuem treballant cada setmana”.