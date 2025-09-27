L'AEM paga la falta de gol davant un bon València (0-0)
El conjunt lleidatà segueix sense guanyar en Lliga després d'empatar al Camp d'Esports en un partit molt igualat on cada equip ha dominat en diferents fases del joc
L'AEM ha pagat car la falta de gol que el porta penalitzant tota la temporada i no ha pogut passar de l'empat a zero davant el Valencia, un dels clars candidats a l'ascens de categoria i que també ha tingut fases de domini en el duel. El conjunt lleidatà, especialment al primer temps, ha tingut les seves opcions per desequilibrar el duel, però s'ha quedat amb la mel als llavis i segueix sense guanyar en Lliga després de quatre jornades, en les que suma dos punts, en dos empats a zero.
La primera part ha estat molt igualada sense un dominador clar del joc, el València ha començat millor localitzant el partit en camp de l'AEM, però la defensa lleidatana es mostrava molt segura amb una gran Lucía Alba a la porteria.
Amb el pas dels minuts, les de Joan Bacardit han pres el control del matx i ha disposat de les millors ocasions, les dues primeres a les botes d'Evelyn i la més clara en una rematada de Silvia que ha sortit per damunt del travesser. El partit ha arribat al descans sense gols a l'electrònic.
Després del pas per vestuaris, el València ha sortit millor que l'AEM i les lleidatanes no aconseguien sortir a la contra. Lucía Alba ha salvat el gol en un parell de rematades amb dues grans estirades.
Amb els canvis, un d'ells per lesió d'Evelyn, l'equip ha tornat a trepitjar àrea rival i amenaçar a través de la pilota aturada. Finalment, cap dels equips ha estat encertat de cara a porteria i l'empat ha estat el resultat més just.