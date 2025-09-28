Pau Torres salva l'Atlètic Lleida d'una golejada a Olot (2-1)
L'Olot ha guanyat el partit a la segona meitat amb gols de Marc Mas i Albert, Pau Torres ha fet cinc aturades de mèrit per evitar una golejada i Boris ha vist la roja directa al final.
L'Olot ha sortit a l'atac i en la primera arribada, al minut 2, Pau Torres ha salvat el primer gol local amb una doble aturada de molt mèrit. L'Atlètic Lleida ha millorat amb el pas dels minuts, però les ocasions continuaven arribant per part de l'Olot i Pau Torres aturava de nou amb una estirada al pal dret.
El joc estava molt travat i l'àrbitre començava a treure targetes per marcar el llistó dels contactes. Moró ha estat substituït per lesió i Gabri ha decidit fer un segon canvi, Alcalà per Santana, abans del descans. L'Olot dominava, però no era capaç d'obrir el marcador.
Després del pas per vestidors, l'Olot ha continuat amb la mateixa intensitat guanyant totes les segones jugades i ha obtingut el premi, al minut 60, amb un gol de Marc Mas. Gabri ha introduït un triple canvi, i tan sols un minut després al 72, Sule ha marcat per empatar el partit en l'única ocasió dels lleidatans fins al moment.
Ràpidament, ha reaccionat l'Olot amb una gran voleia d'Albert per tornar a agafar avantatge al marcador i sentenciar el partit. En l'última acció, Boris ha vist targeta roja directa en una acció lletja al centre del camp. Victòria clara d'un Olot molt superior a l'Atlètic Lleida.