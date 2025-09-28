Sequera de punts i gols del Lleida al Camp d’Esports
El Lleida cau per 0-3 davant l’Europa B
El partit ha començat amb una sèrie d’imprecisions per part d’ambdós equips. Joc entre centrals i poc domini al mig del camp. Ara bé, certs errors del Lleida han permès a l’Europa B crear certes ocasions que Satoca ha aturat. Al minut 25, en una jugada mal defensada per part del Lleida, ha ocasionat el gol d’Aiman (0-1). Després del gol, el conjunt de Jordi Cortés ha avançat metres i ha començat a gaudir d’oportunitats amb l’espenta de l’afició. Malgrat això, el conjunt de la Terra Ferma no ha estat capaç d’igualar el marcador i ha marxat al descans un gol per sota.
La segona meitat ha iniciat amb un doble canvi per part del Lleida per tal de revertir la situació. Però un penal molt rigorós de Hallebeek ha complicat més les coses pels blaus i, Marc Anglès, no ha fallat des dels onze metres (0-2). Al 68, Putxi ha llançat una falta perfecta, però s’ha topat amb la mà del porter eskapulat, que ha tret la pilota de l’escaire. El Lleida ho ha intentat de totes les maneres possibles, malgrat això, no ha pogut anotar. Als darrers instants de partit, una pilota perduda per Putxi, ha permès a Sergi, extrem de l’Europa, anotar la sentència del partit (0-3).
El Lleida continua sense guanyar en aquesta Tercera Federació i la setmana vinent visitarà el Nou Congost per enfrontar-se al Manresa el diumenge a les 12.00.