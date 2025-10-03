De les Borges a Lió
El lleidatà Jaume Joan Rius forma part de l’staff de l’exentrenador del Barça, Jonathan Giráldez, al capdavant d’un dels grans del futbol femení europeu. L’Olympique ha guanyat vuit Champions
El tècnic lleidatà Jaume Joan Rius (les Borges Blanques, 1984) ha fet un nou salt en la seua carrera i en el futbol internacional. Aquest estiu, l’entrenador borgenc es va incorporar a l’Olympique de Lió femení –ara rebatejat com OL Lyonnais– per treballar com un dels tres assistents de Jonathan Giráldez, l’extècnic del FC Barcelona que afronta la seua primera temporada a França amb un objectiu ambiciós: tornar al club lionès l’hegemonia a Europa.
El recorregut de Rius està marcat per la constància i la capacitat d’adaptació. Després d’iniciar la seua trajectòriaal CF Borges i a l’Escola Comarcal de Futbol Garrigues, la seua carrera es va anar ampliant amb experiències a la UE Lleida, el Lleida Esportiu i la Federació Catalana de Futbol. Més tard va fer el salt a les banquetes internacionals com a segon entrenador de la selecció femenina d’Ucraïna juntament amb Lluís Cortés, a més de col·laborar com a observador per a l’Atlètic de Madrid.
Malgrat haver passat dos anys sense fitxa en cap club, no va perdre mai el contacte amb el futbol, acceptant encàrrecs puntuals i mantenint-se “connectat” al dia a dia de la professió. El seu retorn al primer pla va arribar aquesta primavera, quan va rebre la trucada de Markel Zubizarreta i del mateix Giráldez, amb qui ja havia coincidit en les categories inferiors de la selecció catalana. “Era una oportunitat i una experiència molt positiva que no podia rebutjar”, reconeix Rius.
L’OL Lyonnais femení és un dels clubs més premiats del món: compta amb vuit Champions League a les vitrines (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022) i una tradició de domini en el futbol continental. La missió per a aquesta temporada és clara: reconquerir els títols nacionals i tornar a aixecar la Copa d’Europa. “L’ambició és màxima. El Lió és un equip top 3 a Europa, que és el mateix que dir al món. Som candidats a tot”, recalca el lleidatà.
Rius viu actualment a Décines-Charpieu, a pocs quilòmetres de Lió, on es troba la ciutat esportiva del club. Mentrestant, la seua dona i els seus dos fills –el Max, de 6 anys, i el Martí, de 3– romanen a les Borges Blanques, encara que les visites familiars són freqüents.
Més enllà del seu present en l’elit del futbol femení, Rius guarda una curiosa anècdota en la qual van coincidir ell, Giráldez i un joveníssim Lamine Yamal. Va ser durant la seua etapa a la selecció catalana sub-12 en la temporada 2018-19 quan va tenir sota les seues ordres l’actual estrella del FC Barcelona i del futbol mundial. “Jo era assistent de Jonathan Giráldez a la sub-12. Quan a ell li diuen per ser ajudant de Lluís Cortés al Barça, vaig acabar la temporada al capdavant de l’equip i va ser aleshores quan vam convocar el Lamine”, recorda amb orgull.
La distància amb la seua família i el repte d’integrar-se a un nou país formen part de l’experiència vital que Rius ha decidit afrontar. “No és fàcil estar lluny de casa, però el projecte ho mereix. És un desafiament que em farà créixer com a entrenador i com a persona”, conclou el de les Borges.