Queixes per les llums enceses del Camp d'Esports de Lleida durant tota la nit
A mig matí els focus encara estaven en marxa, després del partit d'ahir de l'Atlètic Lleida
Veïns de l'entorn del Camp d'Esports de Lleida han mostrat el seu malestar aquest dijous perquè les llums de l'estadi s'hagin quedat enceses durant tota la nit, després del partit que va enfrontar aquest dimecres al vespre Atlètic Lleida i Ourense, de la Copa Federació.
Segons el testimoni d'aquests veïns –que afirmen que han notificat la seua queixa a la Paeria– els focus del Camp d'Esports han romàs en marxa fins a mig matí.
Queixa pel soroll
Cal recordar que un grup de veïns de l’entorn del Camp d’Esports ha presentat una queixa formal davant de la Paeria de Lleida pels “sorolls excessius i constants” que, segons afirmen, provenen de l’estadi municipal durant els partits de futbol i altres activitats.
En una carta enviada a l’ajuntament fa uns dies, un veí en representació del grup denuncia que, tant abans com després dels partits, i fins i tot durant la mitja part, s’emet música “a tot volum”, amb variacions brusques d’intensitat sonora. Segons indiquen, mitjançant l’aplicació Decibel X han registrat pics de fins a 80 decibels a uns 100 metres del recinte esportiu.
Els veïns també asseguren que l’speaker que amenitza els partits “crida pel micròfon” assolint valors superiors als 80 decibels. A més, denuncien que entre setmana també s’escolten emissions musicals “a un volum estrident” sense relació directa amb els encontres.
L’estadi és compartit per tres clubs per primera vegada
Aquesta temporada, per primera vegada a la seua història, el Camp d’Esports té més d’un inquilí. A banda del Lleida CF, l’Atlètic Lleida i l’AEM també utilitzen les instal·lacions i disputen els partits al seu terreny de joc. Val a recordar que l’Atlètic Lleida i el Lleida van assolir un acord pel qual el primer es compromet a pagar 6.000 euros mensuals al segon (60.000 per a la temporada completa) en concepte de compensació per poder fer ús del camp i col·locar la seua publicitat.
A més, també assumeix els costos de manteniment de les instal·lacions, pagant al Lleida CF la quantitat corresponent, perquè recau sobre seu assumir el manteniment de la instal·lació. També l’AEM va arribar a un acord al no poder jugar els partits al seu camp.