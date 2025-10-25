MOTOCICLISME
Àlex Márquez inicia l’assalt al subcampionat amb dos caigudes lleus
Firma el novè crono i passa directe a la Q2
El Gran Premi de Malàisia no va començar de la millor manera per a Àlex Márquez. En el circuit de Sepang, on pot deixar sentenciat el subcampionat si aconsegueix sumar 15 punts en tot el cap de setmana, el lleidatà se’n va anar a terra al matí, quan faltaven 20 minuts per finalitzar la primera sessió del dia. Va ser al revolt 7, a una gran velocitat. Durant la Pràctica, la tanda vespertina de la jornada, el de Cervera va tornar a caure, a 19 minuts del final de la sessió que defineix els 10 pilots que passen a la Q2 directament. “Ha estat un primer dia una mica mogut, una mica difícil en alguns moments. Hem tingut dos caigudes”, apuntava Àlex. Així mateix, afegia: “La caiguda del matí m’ha perjudicat, tinc una estrebada cervical bastant forta que hem de recuperar de cara a dissabte amb el físio. Aquesta molèstia al coll és el que m’ha condicionat en la Pràctica de la tarda, ja que no m’ha permès poder pilotar de forma solvent, amb claredat”, va assenyalar.
Malgrat la caiguda, Àlex va poder ficar-se en la Q2 al veure caure la bandera de quadres en novena posició, amb un registre de 01:58.057, a 0.498 de Pedro Acosta, la referència de la jornada. El Tauró va dominar la pràctica oficial de MotoGP, en la qual molts dels favorits de la categoria es van quedar fora de la segona classificació. Malgrat tenir dos caigudes durant la jornada, va marcar un millor temps de 1:57.559, amb tot just 19 mil·lèsimes de segon d’avantatge sobre el francès Johann Zarco i ja a més de dos dècimes sobre l’australià Jack Miller (Yamaha YZR M 1).
En Moto2, Diogo Moreira només va poder ser desè, a dos segons de Manuel González, el líder del Mundial, que només l’avantatja en 2 punts.