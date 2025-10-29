“Serà un dia històric”
Pau Torres, capità de l’Atlètic Lleida, anima l’afició a assistir demà al Camp d’Esports al partit davant de l’Espanyol. El club posa a la venda una bufanda commemorativa de l’esdeveniment
Pau Torres, capità de l’Atlètic Lleida, considera que demà “serà un dia històric per al club i per a la ciutat”, per la qual cosa ahir va fer una crida a l’afició perquè acudeixi al Camp d’Esports a presenciar el partit de la Copa del Rei en què el club lleidatà es mesurarà, per primera vegada en la seua història, davant d’un rival de Primera divisió: l’RCD Espanyol. “Aquest dijous ha de ser una festa. Fa temps que no ve un equip de Primera divisió a Lleida. Serà un dia gran per a la ciutat i tant de bo hi hagi una bona entrada”, va explicar el porter de l’equip, que també va estar en l’últim matx en el qual un Primera va jugar al centenari estadi lleidatà (vegeu el desglossament).
Pau Torres encara està dolgut pel xoc de Lliga de diumenge passat a Barbastre (1-1), en el qual l’equip va perdre dos punts a l’últim sospir. “Vam jugar un partit seriós, no ens van crear ocasions, però primer l’àrbitre va allargar el partit 9 minuts, la qual cosa considero que és una salvatjada, i després va arribar el penal amb què ens van empatar. Per això sentim ràbia i impotència, però és una cosa que ens ha de donar més força de cara al futur.”
No obstant, ara toca enfocar-se en el duel de demà davant de l’Espanyol. “Els que portem ja un temps en aquest club no pensàvem fa tres anys que jugaríem un partit de Copa del Rei davant d’un Primera divisió al Camp d’Esports. Aquesta és una cita històrica, una festa”, insistia.
És conscient de la dificultat del duel, però creu que la motivació els donarà un plus. “Les categories estan per alguna cosa i ells juguen a Primera, però estem molt motivats i tindrem les nostres opcions”, va assenyalar en aquest sentit.
Per la seua part, el seu company Jordi Ortega, malgrat que creu que a la Lliga “no estem tenint els resultats que ens mereixem”, pensa que “l’equip està bé”, per la qual cosa espera amb il·lusió el matx de demà. “Les sensacions són bones i els jugadors estem amb confiança. Crec que serà un partit igualat, encara que per a això l’important és que sortim endollats.”
Va afegir, d’altra banda, que “no hem de cometre errors, perquè ells són un equip de Primera divisió i te’ls fan pagar molt cars. Si podem avançar-nos en el marcador seria important”, va valorar.
El club ha posat a la venda una bufanda conmemotiva d’aquest històric partit que es pot adquirir per 10 euros. L’entitat s’ha marcat com a objectiu superar els 6.000 espectadors i ha preparat un dispositiu especial en previsió d’una assistència rècord en la jove història de l’Atlètic Lleida. El club té previst actualitzar avui la xifra d’entrades venudes, segons les dades que va fer públiques dilluns passat, havien superat ja les 3.300. Tenint en compte que la xifra d’abonats és de 2.901, es mostra optimista i creu que aconseguirà l’objectiu de reunir 6.000 aficionats.
Els abonats tenen l’entrada gratis i el preu, en funció de la zona, oscil·la entre els 20 i els 40 euros.
L’Ourense dona la gran sorpresa contra l’Oviedo
L’Ourense CF, de Primera RFEF i que va eliminar als penals l’Atlètic Lleida en la semifinal de la Copa RFEF, va donar la primera gran sorpresa, superant a la pròrroga l’Oviedo, de Primera (4-2). Els altres cinc equips de la màxima categoria van passar ronda, encara que el Girona ho va fer a la pròrroga davant del Constància d’Inca (2-3).
L’Espanyol va ser l’últim rival de Primera a Lleida
L’últim equip de Primera divisió que va visitar el Camp d’Esports va ser precisament l’Espanyol. Va ser en una eliminatòria també de la Copa del Rei en la qual l’equip local era el Lleida Esportiu. El partit va finalitzar amb victòria blanc-i-blava per 0-2 en un matx que es va jugar el 19 de desembre del 2019. Pau Torres formava part d’aquella plantilla lleidatana, però no va ser titular i els dos gols que van donar la victòria a l’Espanyol els va marcar Wu Lei al 53 i 90.
El club blanc-i-blau va celebrar ahir el seu 125 aniversari
L’RCD Espanyol, rival de l’Atlètic Lleida demà a la Copa, va celebrar ahir la gala del seu 125 aniversari, que va tenir com a escenari el Paranimf de la Universitat de Barcelona, un lloc simbòlic per al club, ja que és on va nàixer el 1900 gràcies a l’impuls d’un grup d’estudiants. La gala, de caràcter privat i no oberta als socis, va comptar amb la presència de figures rellevants de la seua història. El més veterà va ser José María Rodilla, de 85 anys.