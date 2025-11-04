Més inversió per al Barris
La Paeria preveu remodelar els vestidors i adquirir unes pantalles per a publicitat amb un cost d’uns 115.000 euros. Ahir es va firmar el conveni de cessió d’ús del pavelló durant quatre anys
La Paeria invertirà durant aquesta temporada 2025-2026 115.000 euros més a millorar el Barris Nord, la qual cosa s’unirà als 380.000 euros que ja va invertir l’any passat amb motiu de la participació del Força Lleida a la Lliga ACB. Aquesta vegada està prevista la remodelació dels vestidors i l’adquisició d’unes pantalles led perimetrals per a l’explotació publicitària, que s’instal·laran a la zona de lateral.
S’ha de recordar que en la primera fase es va procedir a la substitució del parquet de la pista, per un valor d’uns 180.000 euros, i a la compra de les noves cistelles, homologades per l’ACB, els videomarcadors i els marcadors de temps de possessió, tot plegat per un import total d’uns 200.000 euros. També es van millorar els sistemes d’il·luminació i megafonia.
D’altra banda, el consistori va firmar ahir amb el Força Lleida el conveni de cessió d’ús del Barris Nord pels propers quatre anys, el primer d’aquesta índole que se subscriu amb una entitat esportiva.
L’alcalde Fèlix Larrosa va destacar que “no és només un acord administratiu, és una aposta de ciutat”, i va apuntar que es tracta d’un acord que “enforteix el vincle entre l’esport professional, l’esport de base i la ciutat”.
Larrosa també va deixar constància que el conveni permetrà “tenir el pavelló en perfecte estat i planificar les inversions en els propers quatre anys”, per revelar també que el cost que suposarà a l’ajuntament el manteniment del Barris Nord ascendirà a 1.240.000 euros, és a dir, uns 300.000 euros anuals.
Comissió de seguiment
D’altra banda, el conveni contempla la creació d’una comissió de seguiment per vetllar pel compliment de les condicions pactades per les dos parts, així com l’autorització perquè el Força Lleida pugui gestionar el servei de bar.
El president del Força Lleida, Albert Aliaga, va agrair el suport del consistori i va remarcar que el conveni “reforça encara més el compromís de la Paeria cap al nostre projecte i ens crea una responsabilitat de seguir les coses com fins ara”.
El Pujol Mollerussa, invicte després de 5 jornades
El Pujol Mollerussa continua amb pas ferm la seua etapa per la Tercera FEB, categoria que va assolir de forma brillant la passada temporada. Després de cinc jornades disputades, l’equip del Pla d’Urgell comparteix el liderat del grup amb el Castelldefels, els dos amb cinc victòries, l’última l’aconseguida aquest cap de setmana a la pista del CB Igualada (72-79), un equip que fins a aquell moment també ho havia guanyat tot.
La Paeria torna a enviar el conveni pel Camp d’Esports al Lleida
El conveni que ahir es va firmar amb el Força Lleida no serà l’únic, ja que la Paeria té intenció de fer-ho amb tots aquells clubs que utilitzen una instal·lació esportiva municipal. En aquest sentit, els pròxims a firmar seran el Llista i el Lleida Handbol, per a l’ús compartit de l’Onze de Setembre, i el Balàfia Vòlei pel Juanjo Garra.
Quant al Camp d’Esports, Fèlix Larrosa va confirmar que “hem enviat al Lleida CF exactament el mateix conveni que acabem de firmar amb el Força Lleida. Ho hem fet arribar a Marc Torres [adjunt a la president del club] perquè el valori i ens faci arribar les seues condicions”.