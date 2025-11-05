FUTBOL
L’AEM acusa l’Atlètic Lleida de discriminar-lo
Que la convivència entre tres clubs al Camp d’Esports no està sent fàcil va tornar a evidenciar-se ahir en un xoc entre l’AEM i l’Atlètic Lleida. L’AEM va expressar en un comunicat el seu “malestar” per l’ús de l’estadi i, després d’assenyalar que el Lleida col·labora i respecta l’entitat, “la incorporació de l’Atlètic Lleida ha generat una situació totalment discriminatòria”. L’acusa que després dels seus partits deixen “la gespa en mal estat i ara ens diuen que no podem jugar perquè la replanten”. Lamenten que no podran disputar en aquest camp el seu partit davant del Tenerife d’aquí a dos caps de setmana, mentre que “ells sí que jugaran” en aquestes dates. El president del club, Paco García, va dir que “ens prenen el pèl”, els va acusar de “prepotents” i va afegir que “la Paeria hauria de fer alguna cosa”, assenyalant que “ens hem gastat 10.000 euros en manteniment de gespa i ells no fan res i es posen medalles”. Va mostrar el seu desig de “tornar al Recasens” i va demanar a l’ajuntament “un conveni que portem reclamant fa un any”.
L’Atlètic Lleida va respondre amb un altre comunicat que qualificava el de l’AEM d’“absolutament inacceptable i ple de falsedats”, i va afegir que era “molt sorprenent” perquè el contacte entre els dos clubs era “fluid” i consideraven que hi havia “bona sintonia”.
Rebutgen qualsevol discriminació per la seua part i sobre el mal estat de la gespa diuen que es veu igualment afectat pels partits dels altres dos usuaris de l’estadi, per afegir que ha estat Royalverd qui ha decidit replantar la gespa. Neguen també qualsevol “falta de respecte” cap a l’AEM.