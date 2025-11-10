FUTBOL
El Mollerussa trenca la sequera
L’equip del Pla d’Urgell obté, contra el Can Vidalet, la primera victòria de la temporada amb un doblet de Roger Coll. Batalla es va fer gegant sota pals i va posar el cadenat a la porteria
El Mollerussa va despertar de la letargia en el moment més necessari. En la desena jornada, que va suposar l’estrena a la Lliga a la banqueta de David Cámara Romario, que ja va guanyar l’Atlètic Lleida dimecres en el partit de Copa Catalunya (3-2), va assaborir per fi la victòria de lliga, superant per 2-0 el Can Vidalet. I ho va fer en un partit en el qual no va estar brillant, però que es va mostrar efectiu i amb la sort a favor. Els dos gols van portar la firma de Roger Coll. L’equip visitant no ho va posar gens fàcil i va demostrar ser un rival perillós. Les parades de Batalla i el pal van impedir que els visitants oposessin més resistència al Municipal d’Esports, on es va viure la primera alegria del curs. Amb la victòria, l’equip del Pla d’Urgell suma vuit punts i se situa antepenúltim, empatat a punts amb el Vilassar de Mar, que marca la salvació i és el seu pròxim rival, també a casa.
El partit va començar amb ensurts. El Can Vidalet, ambiciós, va provar sort des de la mitjana distància en els primers minuts. Padilla i Ramoneda van buscar sorprendre Batalla, que va fer fora els fantasmes del passat després d’haver rebut sis gols en l’últim partit de Lliga. En el minut 19, el partit es va obrir després d’una falta picada per Roger Coll que, després de tocar a la barrera, es va colar a la porteria davant del pas en fals que va fer el porter visitant cap a un costat (1-0). El gol, més que un premi, va ser un alleujament emocional. El 2-0 hauria pogut arribar al 31, quan Scuri va regalar una passada de la mort que el porter rival va interceptar tirant-se a terra. El Can Vidalet, malgrat l’empenta, va topar sempre amb la figura de Batalla o amb el pal, que va tremolar amb un xut llunyà de Padilla al minut 34.
El descans va arribar amb candeletes i a la represa va arribar la sentència. Lamin va filtrar una passada perfecte per a Scuri, que va desbordar per la dreta i va centrar per a l’arribada de Coll, que va definir amb precisió. Doblet merescut per al centrecampista (2-0). D’allà es va passar a un partit més travat i marcat per l’estratègia. Romario va reforçar amb múscul el seu equip, mentre que el Can Vidalet ho va intentar amb centrades laterals i algun xut llunyà, però Batalla, immens, va afirmar el zero amb autoritat. José Enrique es va quedar amb la mel als llavis en un cara a cara davant del porter de Balaguer, que va resoldre bé. Al no poder retallar distàncies, el darrer tram es va fer pesat per als barcelonins. El xiulet final va desencadenar una petita festa del Mollerussa amb l’afició.
La primera victòria de la temporada no només val tres punts: val oxigen, autoestima i una nova direcció. El Mollerussa suma vuit punts i, el més important, es reconcilia amb si mateix. Romario té motius per creure.
David Cámara Romario es va mostrar exultant després de sumar la primera victòria de la temporada amb el Mollerussa. “La comunió entre equip i grada, i la festa al final ho diuen tot”, va celebrar el tècnic, satisfet per la seua estrena de lliga. Va admetre que “a la primera part hem patit més”, però va valorar que l’equip “ha sabut defensar bé les àrees”.
Per a l’entrenador, “la victòria de dimecres va ser un punt d’inflexió. No va sumar punts, però va ser important per a la moral”. Romario va subratllar que al seu equip “el treball és innegociable” i que la categoria fa que no “et puguis despistar ni relaxar ni un segon. Cal treballar molt i fins al final per treure els punts”.