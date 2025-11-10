BÀSQUET
Segona campanada
L’Hiopos Lleida tomba un altre dels grans com és el Baskonia gràcies a tres enormes quarts. Quarta victòria de la temporada en un Barris Nord que va tornar a ser crucial
L’Hiopos Lleida va tornar a donar la campanada derrotant ahir un altre dels considerats grans de la Lliga Endesa, un Baskonia que va ser atropellat en uns tres primers quarts pletòrics de joc local (86-80), arribant a estar 29 punts avall en l’equador del tercer (62-33). La qualitat del rival i la pressió per guanyar dels de bordeus van ajustar el marcador en un final en el qual l’encert en el tir lliure va ser clau per amarrar la quarta victòria del curs en un Barris Nord que, com va demanar Encuentra a la prèvia, va estar de gala.
El destí va voler que Rafa Villar, que tornava per primera vegada com a rival al coliseu lleidatà, fos l’encarregat d’inaugurar el marcador des de la línia de personal, on va testar el que és estar a l’altre bàndol. Els aplaudiments de la seua presentació es van convertir ràpidament en xiulets i crits d’“una altra, una altra!” quan el de l’Hospitalet va errar el primer llançament. L’empenta de la grada que tant va demanar Gerard Encuentra a la prèvia es va veure des del salt inicial i l’equip va volar en un primer quart antològic.
Després d’un intercanvi de cops inicial (5-5), l’Hiopos Lleida va posar la directa. Encuentra va idear una zona 3-2 que va curtcircuitar les idees vitorianes, dificultant molt els seus atacs. Paolo Galbiati va haver de parar el partit al poc de superar-se l’equador del primer quart perquè els de bordeus ja dominaven per nou punts (14-5), els cinc últims anotats per un Mikel Sanz que va ser l’aposta del tècnic en el quintet titular i el basc no va defraudar.
Malgrat que Kurucs va trencar una sequera de gairebé tres minuts sense anotar del conjunt basc, l’Hiopos no va baixar el peu de l’accelerador i va anar fent més gran la bretxa amb un joc elèctric i un encert descomunal. Un triple de Batemon; un altre d’Ejim, que a més va robar una pilota per picar el cèrcol rival; dos cistelles seguides de Golomán, que tornava després de perdre’s l’últim partit, i un tir lliure de Jiménez van situar la renda en els 20 punts (27-7), completant un parcial demolidor de 22-2. Veure-ho per creure-ho. Els vitorians van aconseguir reduir la renda a 19 al final del primer període, però a l’inici del segon la bretxa va tornar a eixamplar-se gràcies a Krutwig i Paulí, que van situar els 21 de renda (32-11). Simmons, amb dos triples, va frenar per moments l’ímpetu de l’Hiopos (36-17). Encuentra, que no volia avivar la reacció vitoriana, va parar el partit i va reordenar els sistemes. La tornada no va ser l’esperada, ja que Simmons continuava de dolç des dels 6,75, però Agada va replicar amb cinc punts seguits i l’Hiopos va aconseguir arribar al descans amb el seu màxim avantatge (49-28).
Al tornar dels vestidors el quadre lleidatà encara va incrementar més la renda fins a un màxim de 29 punts (62-33) superat l’equador del tercer període. Allà va començar a fer un tomb el partit. Un parcial de 0-8, amb Sedekerskis als comandaments, va reactivar al Baskonia, que va tancar el quart 19 avall (66-47) i amb altres sensacions. La remuntada vitoriana va seguir el seu curs en l’últim assalt i Encuentra es va veure obligat a parar el partit un minut després de reprendre’s amb un 2-7 de sortida (68-54). Els triples de Nowell van situar el Baskonia a només sis punts (80-74) a falta de dos minuts, amb un Hiopos que mantenia certa distància gràcies als tirs lliures, especialment de Batemon. Però el partit encara no estava tancat, i més després de dos triples seguits de Luwawu-Cabarrot que posaven la diferència a 4 punts (84-80) amb cinc segons per jugar-se. Encuentra va parar el partit i Batemon, des de la personal, va amarrar una victòria de molts quirats que dona a l’equip un segon comodí després del que va aconseguir al Palau davant del Barça.