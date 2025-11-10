BÀSQUET
“Victòria de molt mèrit”
Gerard Encuentra. El tècnic va destacar “la defensa i el caràcter de l’equip” davant d’un rival “que venia en el seu millor moment i amb jugadors de nivell”
Gerard Encuentra es va mostrar molt satisfet per aconseguir una victòria que va qualificar “de molt de mèrit”, “contra un rival que venia en el seu millor moment”. Va valorar “haver estat capaços d’aguantar el cop del final, perquè al davant teníem un equip d’Eurolliga que venia de quatre victòries consecutives”, i va explicar com van plantejar el partit des de la defensa: “Sabíem que era un dels equips amb més ritme de la Lliga, amb més possessions, i per això hem plantejat una defensa zonal 2-3 que els ha frenat moltíssim. No han trobat solucions i això ens ha donat confiança. Al veure que no estaven còmodes, l’equip ha cregut més en el que feia i hem ampliat l’avantatge”, va assenyalar.
Preguntat per l’últim quart del partit, va reconèixer que el Baskonia “ha jugat sense res a perdre, a la recerca de l’èpica, i ha estat encertat, també perquè els àrbitres els han permès jugar al límit de la falta”. Pel que fa al bon inici de temporada que porta l’equip, amb quatre victòries, dos de les quals contra de Barça i Baskonia, Encuentra va assenyalar que “estic orgullós que l’equip pensi en el dia a dia i no es cregui més del que és. Veig els xavals centrats, amb humilitat i amb ganes de continuar treballant. Si ens creiem més del que som, llavors començaran a venir els cops”, va explicar.
Respecte a l’eufòria de l’entorn, va ser clar: “Sempre dic que l’afició ha de somiar. Que l’afició somiï tant com vulgui, sempre, però nosaltres, des de dins, hem de tocar amb els peus a terra i mantenir l’equilibri. Si ve una dinàmica negativa, ni érem els Lakers ni som súper dolents”, va postil·lar.
Gran ovació a Villar en el seu retorn a Lleida
L’afició del Barris Nord és agraïda i no oblida els seus herois, i ahir ho va demostrar oferint a Rafa Villar, un dels artífexs de l’ascens a l’ACB i de la permanència la temporada passada, una sonora ovació de gairebé un minut. L’speaker del pavelló el va anomenar l’últim en la presentació del Baskonia i el barceloní va tornar els aplaudiments posant-se la mà al cor.
El Barça destitueix Joan Peñarroya
Joan Peñarroya va deixar de ser ahir entrenador del Barça. La voluminosa derrota a la pista del Girona (96-78), la tercera consecutiva entre Lliga i Eurolliga, va esgotar la paciència dels responsables de la secció, que ja han iniciat les gestions per buscar-li un substitut. L’equip serà entrenat de forma interina per Óscar Orellana, un dels seus ajudants, a l’espera que el club tanqui l’arribada d’un relleu definitiu. En la jornada d’ahir també va sorprendre la derrota del València, que es mantenia com únic invicte de la Lliga, a la pista del Granada, que s’estrena. Per la seua part, el Reial Madrid no va fallar a Badalona i va guanyar per 75-80.