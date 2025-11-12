FUTBOL
Pilotes de solidaritat
El Club Esportiu Ciutat la Seu, una entitat que ajuda en la integració a través del futbol, col·labora amb una institució de Mali. El Centre Djiguiya atén 110 menors en situació de pobresa
En un món en el qual el futbol acostuma a associar-se a grans xifres i fitxatges milionaris, hi ha històries molt més humils però profundament inspiradores. Una uneix el Club Esportiu Ciutat la Seu d’Urgell amb el Centre Sociocultural i Esportiu Djiguiya del barri de Sabalibougou, a Bamako (Mali). Ambdós entitats mantenen des de fa gairebé una dècada una col·laboració solidària treballant amb nens i nenes en situació de vulnerabilitat i combinant el futbol amb l’educació com a eina d’integració i superació.
El vincle va començar l’any 2016, quan el coordinador i impulsor del club lleidatà, Antonio García Medel, va conèixer el grup de joves malians durant el Mundialet de futbol base celebrat a Vila Real de Santo António (Portugal). Des d’aleshores, el club de l’Alt Urgell manté el contacte i dona suport al centre africà. Malgrat que el Ciutat la Seu és un club modest, amb recursos limitats, ha mostrat sempre un ferm compromís humà i educatiu. “Nosaltres tenim moltes carències materials, però l’ajuda humana i solidària sí que existeix”, explica García Medel. El club ofereix assessorament esportiu, difusió en xarxes i suport material i econòmic puntual per a beques escolars i tornejos organitzats a Bamako.
El Centre Djiguiya va nàixer el 10 d’agost del 2014 en un dels barris més humils de la capital maliana. Avui atén 110 menors, dels quals 90 són nens i 20, nenes. El seu objectiu és clar: “Ajudar els nens desfavorits perquè puguin tenir una vida millor. Els donem suport perquè vagin a l’escola i també els ajudem a través del futbol”, explica el seu director i jove activista social Moussa Konaté.
El treball del centre es desenvolupa en un context difícil. Mali viu moments crítics marcats per la pobresa, la inseguretat i l’impacte del terrorisme. Tot i així, Konaté continua la seua tasca pràcticament sense recursos. “Ens ajuda un club d’Itàlia, l’US Salernitana, que ens dona suport amb materials esportius i escolars. També col·laborem des de fa deu anys amb el Club Esportiu Ciutat la Seu”, assenyala l’educador malià. “Volem contribuir a l’assoliment d’una societat més igualitària i íntegra, actuant i desenvolupant activitats en consonància a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”, afegeix Konaté fent referència a un conjunt de 17 objectius que van ser adoptats per les Nacions Unides el 2015 per aconseguir un futur més sostenible i inclusiu per a tothom, erradicant la pobresa, protegint el planeta i garantint la pau i la prosperitat.
Per la seua part, el Club Esportiu Ciutat la Seu, creat el 2016, treballa amb prop d’un centenar de jugadors i jugadores d’entre 4 i 16 anys, molts dels quals becats. Recentment, va impulsar una campanya de recollida de botes de futbol noves o de segona mà perquè cap nen o nena no es quedi sense poder jugar. “Per a nosaltres, els nois i noies de Mali ja formen part del club”, afirma García. “A través del futbol compartim valors i aprenem els uns dels altres. És una manera senzilla de bastir ponts entre realitats molt diferents”, coincideixen a assenyalar García i Konaté.