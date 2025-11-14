INSTAL·LACIONS
Inversió de 639.000 € per reformar el Juanjo Garra
Per renovar la coberta i millorar els tancaments, les instal·lacions i la ventilació. La junta de govern de la Paeria va aprovar ahir el projecte
La Junta de Govern Local de la Paeria va aprovar ahir el projecte de reforma del pavelló Juanjo Garra, una de les actuacions previstes en el Pla d’Inversions en Equipaments Esportius que compta amb una inversió total de 2,5 milions d’euros per posar a punt les instal·lacions esportives municipals. El projecte, amb un pressupost de 639.222,71 euros (IVA inclòs), serà exposat al públic per un període de 30 dies hàbils abans de procedir a la licitació de les obres.
L’actuació consistirà en la substitució de part de la coberta de l’edifici, que patia problemes de filtracions d’aigua i també s’aprofitarà per resoldre altres carències detectades, amb la instal·lació de passarel·les de manteniment a la coberta, nous passamans en les escales de les grades, la substitució de fusteries i tancaments, la impermeabilització del mur soterrat del rocòdrom i l’adequació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al costat de la façana principal. També es renovaran les instal·lacions de climatització dels vestidors i la bomba de calor, se substituiran els elements de regulació i control, es millorarà l’aïllament tèrmic de les canonades i del sistema de producció d’aigua calenta i s’instal·larà un nou sistema de ventilació al magatzem. Recentment es van instal·lar nous seients i es va renovar l’enllumenat.