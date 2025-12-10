POLIESPORTIU
Les Borges i Vila-sana reuneixen 190 esportistes al Català ACELL
Les Borges Blanques i Vila-sana acolliran aquest diumenge vinent, dia 14, el Campionat de Catalunya ACELL de tres competicions, tenis taula, bàdminton i floorball, tornejos que reuniran 190 esportistes de tot Catalunya i Andorra –131 nois i 59 noies–, en representació de vint-i-tres clubs. La participació lleidatana és de quaranta-dos esportistes dels clubs Acudam, Estel, Alba i Aspros, a més de Special Olympics d’Andorra.
La prova es va presentar ahir a la Diputació amb la presència del diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez; l’alcalde de les Borges Blanques, Josep R. Farran; l’alcalde de Vila-sana, Jaume Caballé; l’esportista de la CE Acudam de Mollerussa Marc Andorra i el coordinador ACELL, Guillem Solé. També van assistir-hi la diputada Núria Palau; el president del CTT Borges, Enric Vall; el president del CP Vila-sana, Ramon Porta; i la presidenta de la representació territorial ACELL, Ana Pàmies. Aquest Campionat de Catalunya per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL) tindrà lloc en tres recintes. El bàdminton es disputarà al Pavelló de l’Oli, el tenis taula al Centre de Tecnificació de les Borges i el floorball al pavelló de Vila-sana.