FUTBOL
“És lamentable, només anem a gaudir del futbol”
El jugador del Rosselló atacat a Torrefarrera va presentar denúncia als Mossos
“Sents més impotència que dolor. És lamentable que passin aquestes coses, perquè només és un partit de Quarta Catalana i només anem a gaudir del futbol.” Així s’expressava ahir el futbolista del Rosselló que dissabte passat va ser agredit per aficionats, presumptament del Torrefarrera, a l’acabar el partit que va enfrontar tots dos equips i que va acabar 2-2.
El jugador, que prefereix mantenir l’anonimat, va confirmar que ha presentat denúncia davant dels Mossos contra el seu agressor després de ser atès a urgències a causa de rebre un cop de puny al pòmul dret, per la qual cosa li van haver d’aplicar punts de sutura. “Estic bé, dins del que hi ha. En principi està descartada una fractura i també vaig notar com un punt negre a l’ull, per la qual cosa potser he d’anar a l’oftalmòleg.”
Explica que ja durant el partit “un grup de joves estava insultant contínuament. Deien autèntiques barbaritats i a la mitja part ho vaig comentar a l’àrbitre”, afegeix. “També vaig parlar amb directius del Torrefarrera, perquè és una situació que sembla que ells mateixos han normalitzat i no pot ser normal. Cal posar mà i frenar-ho, perquè ja s’ha vist en què degenera.” Tant el jugador agredit com el president del Rosselló, Marc Quella, destaquen i agraeixen l’ajuda que van rebre del Torrefarrera. “Els primers a venir a ajudar van ser jugadors del Torrefarrera i també van col·laborar amb els Mossos en la identificació del grup amb el qual estava l’agressor”. El futbolista va explicar també que el seu agressor estaria identificat i que es podria tractar d’un menor d’edat. De fet, els dos clubs van fer públic un comunicat conjunt en el qual es condemnava l’agressió.
El futbolista que van colpejar anava acompanyat, en aquell moment, per la seua parella i el seu pare, que, també segons va explicar, van rebre “espentes, puntades de peu i insults”. “Tot just veure’m sortir de la instal·lació es van encarar amb mi, jo no vaig dir res i me’n vaig anar al cotxe. Però no van parar fins a colpejar-me.”