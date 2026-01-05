BÀSQUET
Un voler i no poder
L’Hiopos Lleida no va donar continuïtat al triomf a Andorra i va tornar a perdre. Va anar sempre a remolc llastat pel poc encert i les pèrdues
L’Hiopos Lleida no va poder donar continuïtat a la gran victòria aconseguida divendres a Andorra, que trencava una ratxa de sis derrotes seguides, ni brindar una altra alegria a una afició que ahir va omplir per primera vegada aquesta temporada el Barris Nord. No va poder posar la guinda l’equip de Gerard Encuentra en un partit que prometia, però que es va torçar ja des de l’inici. Encara que va batallar incansable fins al final malgrat les adversitats físiques, va ser sempre a remolc d’un Casademont Saragossa més sencer i sobri, que ara empata amb els lleidatans a la classificació. Malgrat situar-se a un punt en l’arrancada de l’últim quart, la precipitació i el cansament el van privar de capgirar el duel i sumar la que hauria estat la sisena victòria.
El matx no va arrancar gens bé per a un Hiopos Lleida excessivament imprecís, que ja havia perdut sis pilotes quan Encuentra va haver de demanar el primer temps mort veient el desgavell en l’equador del primer període. El seu equip només havia estat capaç d’anotar una cistella –de Batemon després d’un robatori– mentre que el Saragossa en sumava ja 12, amb l’internacional Yusta i Stephens monopolitzant el joc.
Les noves instruccions van semblar fer efecte, ja que un parcial de 7-2 de tornada a pista va reenganxar el quadre bordeus al xoc (9-14), comandat per Paulí, autor de cinc punts gairebé seguits. Ara era el tècnic aragonès el que parava el partit veient la reacció lleidatana, que es va quedar allà. Van tornar les imprecisions, la falta d’encert i les llacunes defensives que van permetre al Saragossa assolir els nou punts de renda (9-18) en un tres i no res, que va saber gestionar fins al final del quart (13-22).
Només Paulí donava resposta ofensiva. Nou dels 13 punts del seu equip portaven la seua firma, en un primer assalt molt imprecís i amb molts jugadors desapareguts, entre ells Batemon i Ejim. No va variar el guió en el segon assalt malgrat que l’Hiopos va entrar una mica millor.
L’aparició de Millán Jiménez va donar un altre aire a l’equip. Una assistència del riojà per a Golomán i un triple seu van reduir el desavantatge a quatre punts (18-22), però un parell d’errors i alguna mala defensa van permetre als aragonesos disparar de nou el marcador fins als nou punts (22-31, m.14).
Aquesta va ser la tònica del segon quart i, a la fi, de tot el partit, i és que el quadre lleidatà va fer la goma constantment, sense aconseguir mai capgirar el marcador. Una altra cistella de Jiménez i un triple d’Agada, un altre dels que no travessen un bon moment, van encendre la grada i van obligar Ramírez a demanar un altre temps mort (27-31).
Però l’Hiopos vivia el dia de la marmota. Quan s’atansava en el marcador, un parell d’errors combinats amb dos bones accions aragoneses tornaven a situar una còmoda renda per a un Saragossa que va controlar sempre el tempo del matx gràcies als dos bases, Bell-Haynes i Spissu, a qui mai van aconseguir parar els lleidatans. Precisament cinc punts seguits de l’italià van donar la màxima renda al Saragossa al tall del descans, dotze punts (32-44).
A la represa es va repetir la mateixa història. Set punts seguits de Golomán, l’únic que produïa sota el cèrcol, van ser respostos pel conjunt aragonès per situar-se onze a dalt (40-51) i obligant Encuentra a parar de nou el partit.
De tornada es van veure els millors minuts de l’Hiopos. Va aconseguir col·lapsar l’atac aragonès i firmar un 10-2 que el va situar a només tres punts (50-53) i possessió, però Shurna va perdre la pilota i el Saragossa va tornar a tirar d’ofici per mantenir-se amb avantatge. En l’arrancada de l’últim assalt, els de bordeus van estar a prop de completar la remuntada.
Es van situar a només un punt (58-59), el més a prop des de l’arrancada del partit, però de nou van morir a la vora. Un triple de Dubljevic i dos penetracions de Bell-Haynes van situar el 60-66 i van obligar una altra vegada Encuentra a demanar temps per intentar reactivar l’equip. Però aquesta vegada no hi va haver reacció possible. Dos tirs lliures de Yusta i un cop de palmell de Dubljevic van engrandir el parcial fins al 2-11 que va permetre als aragonesos recuperar la renda de deu punts (60-70). Quedaven encara cinc minuts al davant i l’equip ho va intentar, però cada bona acció era contestada pel rival, que no malgastava cap error dels lleidatans, que van acabar frustrats i sense opcions d’obrar una remuntada ja impossible. El desgast, amb dos partits en quaranta-vuit hores, unit als problemes físics que arrosseguen alguns jugadors, van fer inútil qualsevol intent de reacció. I va consumar-se la novena derrota del curs, que l’atansa a les posicions de perill.