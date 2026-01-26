FUTBOL
El Mollerussa mereix més
L’equip del Pla d’Urgell suma un punt a l’Hospitalet en un partit en el qual va generar ocasions per emportar-se els tres. Els de Cazorla segueixen fora del descens per segona setmana seguida
Sobre el paper, el Mollerussa hauria d’estar satisfet amb l’empat sense gols que va aconseguir ahir al camp de l’Hospitalet, un dels clars favorits a l’ascens (0-0), que el manté fora del descens per segona setmana consecutiva. Però la veritat és que els de Manel Cazorla van ser netament superiors als locals, van generar les ocasions més clares i van acabar amb la sensació d’haver perdut dos punts pel camí després que el marcador no es mogués en els 90 minuts.
I aquesta sensació va començar molt aviat, perquè als tres minuts de joc Sergi Folch va robar una pilota i va recórrer mig camp sol, fins que es va plantar davant del porter local Aliaga i va creuar massa la pilota. Era una ocasió claríssima. Els del Pla d’Urgell, tot i així, continuaven robant la pilota en camp contrari, a mesura que el nerviosisme en els jugadors i aficionats de l’Hospitalet anava en augment.
Només el gol anul·lat a Ignasi Quer per als locals, al minut 23, hauria pogut alterar una mica el pla defensiu dels de Manel Cazorla, però no va ser així. Perquè la següent ocasió, i també molt clara, va ser novament de Sergi Folch. En aquesta ocasió, el seu xut el va desviar el porter Aliaga, mentre que l’Hospitalet va respondre al contraatac, amb una definició molt alta d’Ignasi Quer. I, poc abans del descans, el talent que se li pressuposava a un dels favorits va aparèixer amb Flavio Ribeiro, que va estar a prop d’inventar-se un golàs que es va perdre no gaire lluny de l’escaire.
No obstant, el Mollerussa va sortir al segon temps conscient que si seguia pel mateix camí acabaria sumant. Va costar generar perill en el segon temps, sabent que el temps corria a favor seu, i en contra d’un Hospitalet obligat a guanyar. Entre Folch i Dueso van fabricar la primera oportunitat al minut 58, mentre que els locals van tenir la seua amb un xut que, l’exjugador del Mollerussa Carlos Martínez, va enviar molt alt.
A partir d’aquell moment, el murmuri a la tribuna després de cada mal control, passada o dríbling dels locals va ser constant. Manel Cazorla volia treure algun guany del matx i va ficar atacants per penalitzar uns espais que van anar sorgint de la mà de la desesperació dels locals. Amb això es va arribar al temps afegit, quan el Mollerussa la va tenir per endinsar-se a la ferida del rival. Alpha va recuperar la pilota i va aguantar bé els envits de la defensa i va habilitar cap a Julen, que va arribar veloç des de la dreta i, sol davant d’Aliaga, va rematar al cos.
Va ser l’última, i el partit va acabar morint sense gols i amb la sensació d’haver desaprofitat una gran oportunitat per allunyar-se més del descens.
Manel Cazorla: “Hem sumat un punt, però se n’han escapat dos”
“Estic molt content perquè el pla de partit ha sortit com volíem i hem merescut guanyar.” Així de contundent va ser Manel Cazorla, tècnic dels del Pla d’Urgell, minuts després d’un “partit molt complet en totes les fases” d’un Mollerussa al qual només li va faltar “la cirereta de ser contundents en l’àrea rival amb el gol”, va dir. Però l’entrenador en volia més. “Hem sumat un punt; se n’escapen dos”, va lamentar, tot i que va reivindicar que el seu equip va ser “valent” i “va arriscar per guanyar”.