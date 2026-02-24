FUTBOL
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma la rescissió del conveni d’ús del Camp d’Esports amb el Lleida
Desestima el recurs del club contra l’acord municipal del 2022
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificat al Lleida CF la sentència que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel club i confirma la resolució del conveni d’ús del Camp d’Esports acordada pel ple municipal el gener del 2022, abans de l’arribada de Luis Pereira a la presidència de l’entitat.
La resolució, dictada per la Secció Contenciosa Administrativa de l’alt tribunal català, ratifica la decisió adoptada per la Paeria el 28 de gener del 2022 de rescindir el conveni firmat el 2017 per a la utilització de l’estadi municipal. La sentència no és ferma i el club va anunciar que valorarà la interposició de recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, en funció dels avenços que es produeixin en les pròximes reunions previstes amb l’ajuntament per negociar un nou acord d’ús.
Apel·lació davant del TSJC
El pronunciament del TSJC arriba un any després que el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida desestimés el recurs presentat pel Lleida CF contra la resolució municipal que acordava la rescissió del conveni. Després d’aquest revés en primera instància, el club va optar per recórrer en apel·lació davant del TSJC, que ara ha confirmat el criteri del jutjat lleidatà.
Es tracta d’un procediment diferent al resolt recentment pel mateix TSJC en relació amb la petició de la Paeria d’expulsar el club del Camp d’Esports per la via de l’execució provisional de la sentència. El TSJC avalava la potestat del consistori per resoldre el conveni, però descartava que la recuperació de la possessió pogués executar-se per la via judicial.
Diàleg institucional
En paral·lel als litigis, el Lleida CF i la Paeria han reactivat el diàleg institucional. El passat 29 de gener, les dos parts van acordar la creació d’un grup de treball, en el primer encontre en dos anys entre el club i l’alcalde, Fèlix Larrosa. El club ha presentat ja un document de consideracions a l’esborrany del nou conveni d’ús de l’estadi i de l’Annex proposat per l’ajuntament. Hi planteja modificacions per reforçar la seua posició com a usuari principal de la instal·lació i garantir la viabilitat del seu projecte esportiu.