L’AEM inicia la pretemporada 2026-2027 amb les revisions mèdiques
El primer equip femení de l’AEM va iniciar ahir la pretemporada 2026-2027 amb les proves mèdiques. Les jugadores es van sotmetre a l’examen previ als primers entrenaments sota les ordres del nou tècnic, Samu Luna, que arrancaran demà.
Aquestes revisions suposen el primer pas d’una pretemporada que servirà perquè el cos tècnic comenci a treballar amb la plantilla i integri les deu noves incorporacions de cara al curs a Segona Federació.
D’altra banda, el primer compromís del conjunt lleidatà a la pretemporada serà dimecres vinent dia 5 d’agost davant de l’Ona Sant Adrià. Quatre dies després s’estrenarà al Recasens davant de l’Espanyol B.