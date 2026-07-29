Un somni mundialista: La lleidatana Aixa Charah, campiona de la Copa UNAF, aspira al Mundial sub-17 amb Marroc
Va brillar amb una titularitat en el triomf del seu equip contra Líbia
La portera de Bell-lloc Aixa Charah està vivint un somni. En menys de cinc mesos ha passat de defensar la porteria del juvenil del CF Pardinyes a convertir-se en una de les fixes en les convocatòries de la selecció femenina sub-17 del Marroc, amb la qual recentment es va proclamar campiona de la Copa UNAF al vèncer Tunísia (4-3) i ara somia a disputar el pròxim Mundial, que se celebrarà a partir de l’octubre al país nord-africà. “Jugar un Mundial sempre ha estat un somni i mai m’hauria imaginat estar tan a prop d’aconseguir-ho. Des del febrer, quan vaig anar a la meua primera convocatòria, fins ara, estic vivint un somni”, va apuntar a SEGRE la portera de 16 anys.
La seua evolució a l’equip dirigit per Youness Rabii ha estat meteòrica, al passar de ser convocada per sorpresa a guanyar la Copa UNAF, una competició que reuneix les millors seleccions del nord de l’Àfrica. A més, la seua participació en el torneig va ser destacada, sent titular en la contundent victòria de les Lleones de l’Atles contra Líbia (10-0). “Guanyar el primer títol no podia donar-se de millor forma. Estic molt contenta i orgullosa de poder formar-ne part”, va destacar una Charah que va assegurar viu aquests mesos “amb molta intensitat”.
El títol conquerit i la seua titularitat valen molt més que un nou trofeu per a les seues vitrines. Són, segons la portera lleidatana, “el millor” que li ha pogut passar i una injecció de confiança per al futur: “Poder ser titular davant de Líbia m’ha servit per guanyar més seguretat sobre el terreny de joc i amb l’staff”, va afegir.
També ha estat clau en el seu procés d’adaptació en un equip en el qual comparteix vestidor amb jugadores formades en alguns dels millors planters del món com el del Barça, PSG, Olympique Lyonnais, Atlètic de Madrid o Eintracht de Frankfurt, entre altres. Malgrat que, tal com va explicar la portera, “hi ha molta pressió física i mental”, la seua estada internacional ha estat una experiència per nodrir-se del talent de les seues companyes i “aprendre molt” enmig d’un entorn plenament professional.
“Vinguin de l’equip que vinguin, al final, dins del camp no deixen de ser companyes d’equip. Tot i així, et fan millorar molt pel seu talent”, va apuntar Charah. Aquesta progressió l’ha situat com una de les futuribles per estar en el Mundial sub-17. Un certamen que es disputarà al Marroc i en el qual la seua presència dependrà de la decisió del seleccionador, però amb què la del Pla d’Urgell no deixa de somiar. “Les expectatives són arribar a jugar-lo o, almenys, ser convocada”, va concloure.