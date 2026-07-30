PIRAGÜISME
Emocionant rebuda a Miquel Travé i Núria Vilarrubla a la Seu d’Urgell
El Club Cadí Canoe-Kayak els va oferir un homenatge al Parc Olímpic del Segre
El Parc Olímpic del Segre de la Seu es va convertir ahir en l’escenari del reconeixement als dos nouvinguts piragüistes del Club Cadí Canoe Kayak que acaben de disputar el Campionat del Món de piragüisme eslàlom a Oklahoma. Companys del club esportiu, familiars i l’ajuntament van oferir una sentida rebuda al palista d’Adrall (Ribera d’Urgellet), Miquel Travé, campió del món en canoa (C1), i a la també palista de la Seu Núria Vilarrubla, que es va quedar a les portes de penjar-se la medalla de bronze a la final per equips de C1.
Travé va agrair el suport i va augurar “un futur molt bo gràcies als joves que ens segueixen i que estan realitzant molt bones competicions”. “Nosaltres som els seus referents i hem d’ajudar-los que compleixin els seus somnis però sempre des del gaudi”, va afegir.
La local Núria Vilarrubla va apostar perquè “la salut del club continuï creixent”. També estava prevista la presència de l’andorrana Mònica Doria, integrant del club i que s’ha proclamat subcampiona del món en C1 femení. El seu entrenador, Cristian Tobio, va recollir un ram de flors en la seua representació i la va excusar al trobar-se de viatge.