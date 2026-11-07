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Derbi lleidatà amb objectius diferents

El Vila-sana, favorit, rep un Alpicat que busca créixer

Victòria Porta condueix la bola durant el partit a Fraga.

Victòria Porta condueix la bola durant el partit a Fraga.

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Redacció

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El Vila-sana i l’Alpicat protagonitzen avui (19.00/Lleida TV) el primer derbi lleidatà de la temporada, amb dinàmiques diferents després de la jornada inaugural. Les del Pla d’Urgell van començar la Lliga amb una important victòria per 0-1 a la pista del Fraga, mentre que l’Alpicat va cedir a casa per 0-2 davant del Mataró.

Malgrat la diferència d’objectius i potencial entre ambdós conjunts, l’argentina Gime Gómez va advertir a Lleida TV que el Vila-sana no se’n fia. “Primer cal jugar el partit i després veurem el resultat. És un rival complicat”, va assenyalar la internacional, que espera oferir un bon espectacle a l’afició.

L’equip de Lluís Rodero, finalista de la Supercopa d’Espanya, encara està conjuntant-se després de portar poc temps entrenant junt, però ja va demostrar la seua capacitat competitiva al superar el Fraga amb un gol en els últims minuts. “Començar bé la Lliga ens dona bones sensacions i confiança”, va reconèixer Gómez.

Per la seua part, el tècnic de l’Alpicat, Mats Zilken, va dir a Lleida TV que vol girar full de la derrota davant del Mataró, un resultat que va considerar excessiu pel que es va veure sobre la pista. “El partit va ser molt millor del que reflecteix el resultat. Continuo confiant en l’equip”, va afirmar. Zilken va reconèixer l’exigència del rival. “És segurament el millor equip de la Lliga, amb grans jugadores. Et colla, et fa córrer i pensar molt ràpid. Hem de ser mentalment forts, intentar competir i fer el nostre partit”, va explicar.

El Llista vol donar continuïtat al seu bon inici de lliga

El Pons Lleida afronta avui (19.30) el seu primer desplaçament de la temporada a l’OK Lliga amb la visita a la pista de l’Alcoi. Els lleidatans volen donar continuïtat a les bones sensacions de l’estrena, en la qual van golejar per 9-4 el Vilafranca i es van situar anecdòticament com a líders. El tècnic Carlos Cortijo espera que el seu equip mantingui l’eficàcia ofensiva i el nivell mostrat en la primera jornada. L’expedició viatjarà avui a les 8.00 hores i tornarà demà. El matx serà l’últim compromís de lliga abans d’afrontar la Copa Continental el pròxim cap de setmana a Calafell.

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