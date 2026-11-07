L'Ilerna, després de cinc derrotes seguides, necessita guanyar aquest dissabte
Per canviar la dinàmica davant d’un Baskonia que arriba molt minvat. “Tots tenim part de responsabilitat”, diu Encuentra
L’Ilerna Lleida busca avui (21.00 hores/Dazn) remuntar el vol i que el Barris Nord sigui un punt d’inflexió per trencar una dinàmica que comença ja a ser preocupant. Cinc derrotes consecutives han portat el conjunt de Gerard Encuentra fins als llocs de descens, una situació que no vivia des de fa gairebé de dos anys, concretament des del 20 d’octubre del 2024.
El partit davant del Baskonia es presenta, per tant, com una oportunitat per canviar el rumb i recuperar sensacions, però també com una prova de caràcter després d’una setmana de reflexió.
La derrota a Múrcia va ser especialment dolorosa per la imatge oferta per l’equip, sobretot en el tram final. Una actuació que el club no està disposat que es repeteixi.
Dilluns passat, el president Albert Aliaga va baixar al vestidor per traslladar personalment la seua preocupació per la situació, malgrat que també per reiterar la confiança de l’entitat a la plantilla i en la seua capacitat per revertir la dinàmica. El missatge va ser clar: hi ha marge de reacció, però és necessari fer un pas endavant.
Gerard Encuentra assegura que la resposta durant els entrenaments ha estat positiva. “Hem fet una molt bona setmana d’entrenaments. Veig l’equip molt concentrat, amb moltes ganes de créixer i millorar”, va explicar el tècnic, que prefereix aparcar la classificació i centrar els seus esforços a corregir els problemes que han penalitzat l’equip, especialment en defensa. “No estem pensant en el descens, estem pensant a guanyar el Baskonia i estem convençuts que podem fer-ho”, va afirmar. El tècnic també va reconèixer que la responsabilitat de millorar ha de ser compartida. “De vegades falta capacitat, de vegades voluntat i altres vegades que l’estratègia sigui millor. Aquí tenim tots part de responsabilitat”, va apuntar.
En l’apartat físic, cap dels dos equips arriba en bones condicions al matx. L’Ilerna Lleida té les baixes ja conegudes de llarga durada de Diagne i Adrià Rodríguez i manté el seriós dubte de Dani Garcia, que ja no va jugar a Múrcia i que no ha pogut entrenar-se en tota la setmana amb el grup. “Si arriba, arribarà molt, molt just”, va reconèixer Encuentra, que també té amb molèsties Kur Kuath i John Shurna.
El Baskonia tampoc està gaire millor, ja que no podrà comptar amb els pivots Kurucs, Sedekerskis i Marcio Santos, mentre que un altre interior, Faried, és dubte després d’acabar amb molèsties i rampes el partit d’Eurolliga de dijous a la pista del Fenerbahçe. Els vitorians, que encadenen set derrotes a l’Eurolliga, viatjaran amb nou jugadors del primer equip i amb el joc interior sota mínims.
Malgrat això, Encuentra espera un rival de màxima exigència, especialment pel seu físic i talent, però també reclama el suport d’un Barris Nord que ha de tornar a ser un factor diferencial. “Espero un Barris de gala, que colli i que estigui a les verdes i a les madures”, va assenyalar.