Marc Márquez aconsegueix la seua desena victòria a l'esprint i tindrà 'pilota de partit’ a Qatar
El de Cervera suma un total de 25 victòries en aquest format de cursa curta
Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) va aconseguir la seua desena victòria esprint de la temporada en el Gran Premi de Qatar de MotoGP, en el circuit de Lusail, que li dona l’oportunitat de disputar la seua primera 'bola de partit’ en la cursa de diumenge. Márquez suma un total de 25 victòries en aquest format de carrera curta i si diumenge guanya i el seu rival Jorge Martín (Aprilia RS-GP) no aconsegueix acabar la carrera, es proclamaria matemàticament campió del món 2026.
Menció especial es mereix Jorge Martín, que partint des de l’onzena posició i amb la fractura del radi del seu braç dret encara fresca, va aconseguir l’'heroïcitat’ d’acabar tercer la prova, superat en l’última volta per l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).
Un altre italià, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), va saber aprofitar la seua posició de privilegi en la 'pole' per fer una bona sortida i tancar l’interior de la primera corba per evitar que li superés un Marc Márquez que tampoc no ho va fer malament i que va haver de tancar al seu torn els buits per evitar que li avancés el seu propi company d’equip, l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).
Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que sortia onzè, va aconseguir recuperar ja diverses posicions en les primeres corbes del traçat.
Abans de completar-se el primer gir, Bagnaia es va veure superat pel seu compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) i l’espanyol Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) i en arribar a la corba setze l’italià va ser envestit per darrere per l’espanyol Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) i literalment va volar pels aires molts metres per caure sobre l’esquena.
Per aquesta acció Fermín Aldeguer va ser sancionat amb una doble 'volta llarga' per a aquesta mateixa cursa per provocar la caiguda de Bagnaia en entrar 'colat’ quan intentava superar per l’interior de la corba Pedro Acosta (KTM RC 16).
Bagnaia va rebre un fort cop que el va deixar estès a terra i va obligar a la Direcció de Carrera a mostrar bandera roja perquè el pilot pogués ser evacuat en llitera del circuit a la clínica del mateix, i confirmant que la represa de la prova es faria a la distància de deu voltes, en lloc de les onze inicials.
En aquesta segona sortida, amb el mateix ordre que en la primera, i el buit a la sortida de Bagnaia, però Marc Márquez va sorprendre a un Marc Bezzecchi al qual se li va aixecar la roda de davant de la seua moto per arribar primer a la corba, en la que Martín ja havia recuperat fins tres posicions a l’avançar a Ai Ogura (APrilia RS-GP), Fermín Aldeguer i Enea Bastianini (KTM RC 16).
Abans de concloure la primera volta Jorge Martín també va superar Pedro Acosta i es va pegar a Raúl Fernández per avançar-ho en la recta de meta i ocupar el cinquè lloc.
Per davant, Marc Márquez va mantenir el lideratge de la cursa amb Marco Bezzecchi enganxat a ell, per davant de Fabio di Giannantonio, Johann Zarco (Honda RC 213 V) i Jorge Martín.
En la segona volta Bezzecchi va intentar superar Márquez, però aquest li va tornar l’acció abans de completar el gir, en el qual Jorge Martín va passar quart en doblegar també a Johann Zarco.
El nou vegades campió del món va aguantar la pressió de Bezzecchi, encapçalant un grup en el qual hi havia fins cinc pilots.
Al començament de la quarta volta, en la corba u, Marco Bezzecchi es va intentarposar per l’interior Marc Márquez i ambdós es van tocar, emportant-se la pitjor part l’italià, que va acabar per terra, quan el seu company Jorge Martín ja era segon i a Márquez se li va activar el 'coixí de seguretat’ de la seua granota de cuir.
L’acció entre ambdós pilots va ser revisada per la Direcció de Carrera, que va considerar que l’incident era una 'situació' de la mateixa, molt a desgrat dels responsables d’Aprilia, que el van considerar punible.
I Martín va intentar la 'machada', malgrat la seua fractura del radi del braç dret, per superar en aquesta mateixa volta a Marc Márquez, però aquest li va tornar l’acció poc després per recuperar el lideratge.
Marc Márquez va saber aguantar la pressió de Jorge Martín, que va perdre alguna cosa de terreny a poc a poc i se les va haver de veure, a partir de la cinquena volta, amb Fabio di Giannantonio, per intentar perdre el menor nombre de punts en la seua baralla pel títol mundial de MotoGP el 2026.
A tres voltes del final l’avantatge de Marc Márquez sobre Jorge Martín s’havia incrementat fins pràcticament el segon i Di Giannantonio no podia amb el de Sant Sebastià dels Reis, que s’estava jugant molt més que el segon posat, ja que amb aquest resultat feia impossible que el primer aconseguís matemàticament el títol mundial.
Amb la victòria clara de Marc Márquez, en l’última volta Jorge Martín, tot just catorze dies després de trencar-se el radi del braç dret, no va poder aguantar la pressió de Di Giannantonio, que el va superar per relegar-lo a la tercera posició final.
La quarta plaça va ser per a Raúl Fernández, per davant de Johann Zarco, Pedro Acosta, Ai Ogura, Enea Bastianini, un meritori Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP26), que substitueix el lesionat Alex Márquez, i Diogo Moreira (Honda RC 213 V).